Tufft 2020 - nu succé i allsvenskan: "Jag har blivit starkare av det"

Elfsborgs anfallstalang Marokhy Ndione, 21, har inlett den här säsongen med tre mål på tre matcher i allsvenskan. Efter ett mållöst inhopp i premiärförlusten mot Djurgården, så fick han chansen från start mot Varbergs Bois och stod för två mål och en assist i 3-1-segern. Sedan följde han upp det i måndags med ett mål till i 1-0-segern mot Mjällby AIF.

ANNONS

Ndione fick i fjol endast två starter och 17 inhopp med Elfsborg i allsvenskan, och avslutade säsongen på lån hos Örgryte IS i superettan. Nu är 21-åringen därmed mer än nöjd med sin inledning av årets säsong.

- Det har gått bra. Jag har fått förtroende av tränaren. Jag har försökt ta min chans och göra det så bra som möjligt. Det har även gått rätt bra nu i början, så nu försöker jag bara fortsätta att göra det så bra som möjligt, säger han till Fotbollskanalen.

Även om det gick bra för Elfsborg i fjol med en andraplats i allsvenskan, så är anfallaren inte nöjd med sin egen fjolårssäsong. Han tycker därför att det är extra skönt att ha fått utdelning i poäng tidigt i år.

- Jag tycker att det är skönt. Förra säsongen var inte min säsong. Det var inte mycket som gick min väg, men i år har jag jobbat hårt under försäsongen och försöker nu visa mig när jag får chansen. Jag tycker att jag har gjort det rätt okej än så länge, så nu försöker jag hålla i det och fortsätta med att göra bra matcher.

ANNONS

Ndione berättar att det var tufft för honom i fjol, men att han lärde sig mycket.

- Det var mycket som inte stämde på fotbollsplanen, men jag ser det som ett år av lärdom. Jag har fått mycket styrka i huvudet och har fått lära mig om hur allt är runt omkring. Det var mycket motgångar, men jag har blivit starkare av det och blivit redo för den här säsongen. Jag försöker bara fokusera på det som är just nu. Jag var en sväng i Öis förra säsongen också för att få mer speltid. Jag fick dock inte ut det jag ville, men jag försöker ta vara på tiden jag har just nu.

Vad var tuffast under 2020?

- Det var att det inte riktigt stämde för mig, samtidigt som jag inte fick så mycket speltid. Jag är en ung spelare som vill spela och utvecklas, men det gick också bra för laget och då är det svårt för tränaren att göra ändringar. Vi hittade då en bra lösning med Öis, där jag fick spela och jag är tacksam över det. Om man inte får spela får man försöka ha tålamod och ta chansen när den kommer.

ANNONS

Var det aktuellt att lämna permanent efter förra säsongen?

- Nej, tanken var hela tiden att få speltid i Öis och sedan göra det så bra som möjligt för att komma tillbaka. Jag kom tillbaka och hade huvudet inställt på att göra en bra försäsong för att få chansen. Jag vet inte hur deras tankar var, men jag ville göra en så bra försäsong som möjligt för att få chansen den här säsongen. Vi hade inte någon dialog om permanent flytt eller så. Jag tror inte att det var en del av diskussionen. Det var bara att jag skulle komma tillbaka och göra det så bra som möjligt.

Ndione konkurrerar i år med främst Per Frick om positionen som central anfallare i Borås-laget. 21-åringen har lärt sig mycket av den rutinerade anfallaren.

- Per är den som spelat det senaste i Elfsborg, medan jag fått vara vid sidan om och lära mig av det han gör, som jag även kan lägga till i mitt spel. När chansen kommer försöker jag ta den och det har gått bra än så länge. Per är samtidigt också en viktig spelare för oss och han kan komma in med sina kvaliteter.

ANNONS

Ndione hoppas nu på att fortsätta producera i samma takt som i de senaste två omgångarna.

- Jag hoppas på att kunna fortsätta spela bra och självklart behöver man laget. Jag tycker att laget har gjort det bra i de senaste matcherna och då kan jag komma in med mina kvaliteter också. Jag hoppas bara att vi fortsätter så som vi gjort, att alla är påkopplade och gör sitt bästa. Då blir det lättare för mig också.

Härnäst väntar AIK på söndag borta på Friends Arena. Ndione ser fram emot mötet med Stockholmslaget, som kommer från en derbyseger mot Hammarby förra helgen.

- Vi fokuserar på att göra en bra match och vinna den. Vi möter ett bra lag, men vi är också ett bra lag. Vi går in till AIK-matchen med inställningen att ta tre poäng.

Ndione är vidare tydlig med att Elfsborg ska slåss i toppen i år i allsvenskan.

ANNONS

- Vi har som mål att komma så högt upp som möjligt. Förra året ville vi vara med i toppen, vilket vi klarade av bra, och i år ska vi göra det minst lika bra. Om vi inte kommer tvåa siktar vi på att komma etta. Vi får ta match för match och sedan får vi se var vi ligger i slutet. Vi vill bara ta så många poäng som möjligt i början, men självklart vill vi vara med i toppen, säger anfallaren.