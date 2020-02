Tufft motstånd väntar Bajen: "Kommer att spela med lite starkare lag - skyldiga dem det"

Hammarby är just nu på träningsläger i Vale do Lobo i Portugal. På lördagskvällen väntar första träningsmötet under lägret och då mot tufft motstånd. Hammarby ställs mot tjeckiska serieledaren Slavia Prag, som i höstas även deltog i Champions Leagues gruppspel och tog poäng av både Barcelona och Inter, även om laget kom sist i gruppen.

Bajen-tränaren Stefan Billborn hymlar inte om att det är ett tufft motstånd.

- Det är ett jättebra lag. De är normalt sett mycket bättre än lagen vi vanligtvis brukar möta, säger han till Fotbollskanalen.

Däremot är det inte försäsongens första tuffa motstånd. Bajen ställdes nyligen mot danska serieledaren Midtjylland och föll med hela 4-0 i Stockholm. Billborn menar dock att det inte finns någon speciell tanke med att träningsspela mot bra lag under den här försäsongen.

- Vi såg inte så bra ut mot Midtjylland eller Flora heller, men vi är i en fas av vår försäsong, medan de ska börja sin serie igen om en vecka. Därmed kommer det att vara lite skillnad på så sätt, men antingen får man spela mot sämre lag eller möta lag som ligger i samma fas. Nu möter vi de här lagen och det får man tugga i sig, säger han och fortsätter:

- Det viktigaste är att vi har koll på vad vi jobbar med och att vi tittar mer på vad vi gör än vad resultatet blir i matchen. Det är det viktigaste och att vi håller oss till den planen som vi lade för försäsongen i höstas och att vi inte drar iväg beroende av resultatet i matchen. Det är inte en jävel som kommer att komma ihåg om vi torskar med 6-0 mot Slavia Prag i november liksom.

Hammarby saknar målvakterna Johan Wiland och Oliver Dovin, backarna David Fällman och Dennis Widgren, samt anfallarna Imad Khalili och Paulinho till matchen. I målvakternas och anfallarnas fall rör det sig om olika typer skadeproblem, medan det i backarnas fall handlar om att de hittills inte genomfört något träningspass med laget under träningslägret. De reste inte med till Portugal tidigare i veckan med anledning av att de vid den tidpunkten väntades bli föräldrar.

Billborn berättar att han kommer att ställa upp med ett starkt lag.

- Vi kommer inte att byta ut hela laget i halvtid. Vi kommer att spela med ett lite starkare lag, då vi är skyldiga dem att göra det. Vi kommer att spela med ett så starkt lag som vi kan göra, säger han.

Är det lite av ett test med tanke på att du ställer upp med ett starkt lag?

- Nej, det skulle jag inte säga. Även om vi släppt upp lite på träningen mot vad vi har gjort innan har vi fortfarande haft dubbla pass här nere, så jag tror att vi fortfarande kommer att se sega ut, samtidigt som de är jävligt bra. Jag tror inte att vi ska se det som ett test. Det är mer att vi kan ta med oss någonting från matchen. Det handlar om att sätta lite förberedelser, få saker och ting att diskutera utifrån och göra en bra prestation. Vi får se hur mycket vi orkar stå emot och sätta upp mot dem.

Billborn hade under torsdagsförmiddagen inte bestämt sig för lagets startelva, men berättar att enda nyförvärvet, som kommer att vara med mot Slavia Prag, är Gustav Ludwigson som just nu ses som en central anfallare, vilket dock kan förändras framöver.

- Han har spelat som "nia" i alla matcher som han spelat och det är en acklimatiseringsfas för Gustav nu, samtidigt som vi tror att han kommer att bli bra på sikt. Just nu är det lättast att spela honom som "nia", då det är minst rörelser och sådant där som är intränat, så han får vara med där och gnugga på, säger han och fortsätter:

- Men han har en bra energi och är väldigt vältränad för att komma från en lägre division. Han är just nu med för att se och lära och acklimatisera sig och få upp tempot. Han är bra på det med att alltid gå in hundra, sparka folk på smalbenet och tävla i allt, samtidigt som han springer och är tuff. Han kommer att ge sig själv chansen, men det är en spelare som vi har tagit in för potentialen och inte just för vad vi förväntar oss här och nu i början.

Ludwigson känns ganska användbar på flera olika positioner?

- Ja, han kan spela lite överallt, tror jag. Han är en sådan spelare som kan komma in om man vill ha en intensitetshöjning, framför allt när man vill ha det genom att byta in en spelare. Då är det ganska givet att han kommer att ge en det. Det är inte alltid alla spelare gör det, då du ibland sitter med en spelare med sista 15 minuterna kvar, men kanske inte byter in den, då du inte får den injektionen gentemot den som spelat i 75 minuter. Han kommer alltid att komma in som en adrenalinspruta och då kommer han att ha en funktion för oss. Jag tror att han kommer att bli bra faktiskt, men vi får se med tiden.

Hammarbys möte med Slavia Prag börjar klockan 21.00 svensk tid och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.