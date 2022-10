Tung kväll för Norrköping - föll mot Sirius och fick se duo kliva av skadad

När IFK Norrköping reste till Uppsala för att ta sig an IK Sirius på Studenternas IP under lördagskvällen var det tre viktiga poäng som stod för spel för båda lagen. Gästerna stod inför matchen på 29 poäng, fem ovanför Degerfors IF på kvalplats, medan hemmalaget placerade sig precis ovanför strecket med 27 poäng.

Men de två lagen hade inte direkt perfekta förutsättningar att lösa uppgiften. I Norrköping saknades Arnor Sigurdsson för andra matchen i rad och Christoffer Nyman inledde på bänken. I Sirius tvingades mittfältskuggen Filip Rogic kliva in som en av tre mittbackar.

Och värre skulle det bli, speciellt för Norrköpings del.

ANNONS

I den 21:a minuten satte sig vänsterbacken Viktor Agardius sig ner med vad som verkade vara smärta i vaden. 32-åringen kunde inte fortsätta spela, utan tvingades till byte där Egzon Binaku klev in i hans ställe.

I den 37:e minuten släppte man sedan in matchens första mål. Efter att ha följt med upp i ett anfall tråcklade Filip Rogic fram bollen till Arnor Bjarnarson i Norrköpings straffområde, varpå islänningen svarade med att dundra in 1-0 otagbart intill den främre stolpen.

Fyra minuter efter målet var nästa skada framme för Norrköping. Arnor Traustason föll i en närkamp och skadade axeln när han tog emot sitt fall. 29-åringen kunde inte han heller fortsätta spela och 19-årige Frithiof Hellichius ersatte Traustason som agerade kapten för dagen.

På i den andra övertidsminuten i den första halvleken såg Tashreeq Matthews till att sätta spiken i kistan för Norrköpings mardrömshalvlek. Efter att Christian Kouakou prickat stolpen med ett tungt avslut fångade Matthews upp returen och petade in 2-0 i öppet mål från nära håll. Sydafrikanens andra mål i Sirius-tröjan sedan flytten i somras.

ANNONS

Med timmen spelad fick IFK Norrköping ett guldläge att komma tillbaka in i matchen. Filip Rogic gjorde ner inbytte Egzon Binaku i eget straffområde och Peking tilldelades straff. Men Jonathan Levi, som klev fram för att förvalta straffsparken, sköt den hårt i ribban och returen lyckades Marcus Mathiesen nicka undan.

Det var Norrköpings stora chans till mål i matchen och man lyckades inte få hål på Tommi Vaiho i Sirius-målet under den resterande delen av matchen.

Sirius vann med 2-0 och knep tre blytunga poäng i bottenstriden. I och med seger klättrar Uppsalalaget upp på elfte plats med 30 poäng inspelat. Det innebär att man kliver om IFK Norrköping som nu placerar sig på tolfte plats med 29 poäng – sex poäng ner till kvalplats.

- Det är en jättebra dag på jobbet, i slutändan. Det är en ganska jämn match. Vi har två bra lägen och gör mål, de har två bra lägen och gör inte mål. Men jag skiter i det. Det är så skönt att vi får med oss någonting idag, det betyder jättemycket, säger Sirius tränare Daniel Bäckström till Discovery+ efter matchen.

ANNONS

Sirius har tidigare pratat om att lagets spel sitter och att de skapar chanser, trots att man inte fått resultaten med sig. Något som skapat en press på laget. Därför tycker Bäckström att det var en extra skön seger mot Norrköping under lördagen.

- Jag vore en åsna om jag sa att det inte betydde mycket. Vi får målen innan pausen, lite flyt. Christian (Kouakou) skjuter i stolpen men Tashreeq (Matthews) kan rulla in returen. Straffen går inte in. Vi behövde det här. Det är en tuff match där ute, Norrköping gör det bra och det är rätt så tajt. Men att få gå in i omklädningsrummet nu och säga "grabbar, bra jobbat" på riktigt, för det har alltid funnits någon hake innan. Jag är stolt över insatsen, spelargruppen och ledarteamet har gjort ett jäkla bra jobb.

Startelvor:

Sirius: Vaiho - Rogic, Björkström, Mathisen - Omarsson, Roche, Stensson, Widgren - Bjarnarson, Kouakou, Matthews.

ANNONS

Norrköping: Jansson - Ekpolo, Lund, Eriksson, Agardius - Eid, Ortmark, Skúlason - Levi, Traustason, Shabani.