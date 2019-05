Tung säsongsinledning för ÖSK: "Många kanske tänker att vi har varit jävligt dåliga"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Örebro SK har haft en tuff start på säsongen. Efter sex spelade omgångar i allsvenskan ligger laget på kvalplats ner till superettan och hittills under säsongen har det bara blivit en seger, hemma mot AIK.

Då svarade Filip Rogic för två mål och trots segern mot Gnaget är mittfältaren inte nöjd med säsongsinledningen för ÖSK.

- Om man kollar till poängen är vi såklart inte nöjda. Fem poäng kan man inte vara nöjd med. Men sen känner vi också att vi har mer att ge spelmässigt. Det har varit lite skador och spelare in. Det har varit olika startelvor nästan varje match och jag tror att vi skulle behöva mer kontinuitet både offensivt och defensivt. Det är små marginaler och om vi får till det har vi betydligt större chans att vinna matcherna, säger han till Fotbollskanalen.

Rogic trycker på att kontinuiteten inte funnits i ÖSK vilket synts på planen.

- Om man kollar till tabellen och hur det har sett ut och många kanske tänker att vi har varit jävligt dåliga, men min känsla är att kontinuiteten är nyckeln. VI har många bra spelare och det gäller att få ihop det tillsammans.

Rogic själv har haft en del problem med skador under säsongsinledningen, vilket har påverkat hans möjligheter att prestera på topp.

- För min egen del har det varit mycket upp och ner med tanke på skador. Jag var sjuk innan den här matchen (mot Kalmar) och har inte kunnat träna på så bra. Jag hade problem med en häl i några veckor och även om det inte är något man tänker på under matchen är det svårt att hitta formen när man inte får kontinuitet i träningen.

Här näst väntar Hammarby för Örebro och Rogic berättar att det känns som att laget är på gång.

- Om man kollar till de sista fyra matcherna har vi en vinst, en oavgjort och en förlust. Poängmässigt har det varit stabilare än matcherna innan och min känsla är att vi är på gång. Nu kom Broberg tillbaka och fick bidra med en assist. Vi kommer bli bättre och bättre för varje match som går, säger han.

