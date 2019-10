Tung skadesmäll för AIK – flera bärande spelare saknas mot Falkenberg

AIK möter Falkenberg på söndagen. Då har laget tunga skador på nyckelspelare och kallar in juniorer. Bland annat missar Nabil Bahoui och Oscar Linnér matchen.

Allsvenskan går in i sitt slutskede där varenda poäng är viktig och så också att ha en frisk och hel trupp.

AIK åker till Falkenberg under söndagen för att spela hem tre poäng men laget tvingas göra det utan flera bärande spelare.

Spelare som saknas är bland annat Anton Salétros som är avstängd. Rasmus Lindkvist (sjuk), Robert Lundström (sjuk), Chinedu Obasi (underkroppskada), Nabil Bahoui (underkroppsskada) och målvakten Oscar Linnér (underkroppsskada) missar alla matchen, skriver klubben på sin hemsida.

Därför väljer AIK att kalla in 18-årige backen Eric Kahl, mittfältaren Tom Stranegård, 17 år och målvakten Samuel Brolin, 19.

Falkenberg-AIK sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 15.00 under söndagen.