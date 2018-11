Tungt avbräck för AIK – Linnér saknas mot Sundsvall

Oscar Linnér har varit given förstemålvakt under årets säsong i AIK. När målvakten har varit skadefri har han spelat, men senast mot Östersund drog han på sig en skada.

Sedan dess har det varit oklart om han skulle kunna medverka i söndagens potentiella guldmatch mot Sundsvall. Nu står det klart att målvakten missar matchen då han inte finns med i AIK:s trupp till matchen.

I stället lär andremålvakten Budimir Janosevic ersätta Linnér i mål och målvaktstränaren Kyriakos Stamatopoulos tar Linnérs plats i truppen.

Efter torsdagens möte mellan AIK och Östersund pratade Fotbollskanalen med Janosevic.

Jag är redo. De har sagt till mig att jag ska vara beredd på allt. Jag har många matcher bakom mig och många tuffa matcher bakom mig så det är inga problem om jag skulle spela. Om jag behöver göra jobbet så gör jag det, sa han då.

AIK får dessutom klara sig utan Enoch Kofi Adu som är avstängd efter sitt röda kort mot Östersund.

Du ser mötet söndagens möte mellan AIK och Sundsvall på C More Fotboll och kan streama mötet via cmore.se. Avspark 17:30.

AIK:s trupp till mötet med Sundsvall:

Haukur Hauksson, Per Karlsson, Alexander Milošević, Kristoffer Olsson, Rasmus Lindkvist, Denni Avdic, Stefan Silva, Kyriakos Stamatopoulos, Heradi Rashidi, Sebastian Larsson, Bilal Hussein, Tarik Elyounoussi, Daniel Sundgren, Nicolás Stefanelli, Budimir Janošević, Robin Jansson, Panajotis Dimitriadis, Joel Ekstrand, Henok Goitom