TV: Abraham räddade kryss för Blåvitt på övertid – Mjällby snuvat på segern

Mjällby fick en kanonstart på bortamatchen mot IFK Göteborg. Redan efter tre minuter tog laget från Listerlandet ledningen på Gamla Ullevi. Ett utmärkt inlägg från David Löfquist nickades i mål av Jacob Bergström. Blåvitt hann inte med och Mattias Bjärsmyr missade i markeringsspelet. Efter en kvart höll IFK-målvakten Giannis Anestis sedan på att bjuda på 2-0 efter att ha stått för en riktig indianare. Besard Sabovic fick ett friläge, men sköt rakt på Anestis. IFK Göteborgs första riktiga chans skapades i 24:e minuten och det var ingen dålig sådan. Alexander Farnerud fick ett ypperligt läge framför mål men fick bara en tå på bollen, som enkelt fångades av Marko Johansson.



Hemmalaget hade mycket boll under första halvlek men hade stora problem med att luckra upp Mjällbys kompakta och välorganiserade försvar. Många gånger spelade Blåvitt på tok för långsamt och omständligt. Mjällby hade inga större problem med att hålla undan och gå till halvtidsvila i 1-0-ledning. Gästerna gjorde ett byte i paus. Mittfältaren Viktor Gustafson, som startade de två första matcherna, kom in istället för Jesper Gustavsson.



Fyra minuter in i andra halvlek kvitterade IFK Göteborg. En bra frispark från Tobias Sana tog i virket och returen petades påpassligt in av Mattias Bjärsmyr, som därmed fick revansch för agerandet vid 0-1-målet. I 59:e minuten återtog Mjällby ledningen. David Löfquist blev helt fri och dundrade in bollen bakom en chanslös Anestis. Avslutet var av hög klass och Mjällby var återigen i förarsätet. Efter 66 minuter gjorde blekingarna sitt andra byte. Adam Petersson bytte av David Batanero, som gjorde sin första allsvenska match från start för Mjällby.



Med en kvart kvar av ordinarie tid bytte Blåvitt för första gången i matchen. Alexander Jallow fick då göra sin allsvenska debut i IFK-tröjan. Victor Wernersson klev av. I 78:e minuten gjorde Mjällby ett dubbelbyte. Amer Eriksson Ibragic och Taylor Silverholt kom in och målskyttarna David Löfquist och Jacob Bergström byttes ut. I samma veva slängde IFK Göteborg in Emil Holm istället för Mattias Bjärsmyr.



Blåvitt låg på för en kvittering och i de allra sista sekunderna av matchen lyckades hemmalaget trycka in kvitteringen! Sargon Abraham fick in bollen och ordnade en poäng till IFK Göteborg.

- Man ska tro på det. Vi malde ner dem, hade det varit tio minuter till hade vi vunnit matchen. Vi spelar en bra match, jag vet inte hur många passningar vi har mer än dem, säger Tobias Sana till Dplay.