TV: AFC Eskilstuna tajtar till bottenstriden – tog viktig seger mot Kalmar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

AFC tajtar till bottenstriden i allsvenskan. På lördagen tog laget sig upp jämsides med Sundsvall och Falkenberg, efter en 3-1-seger mot Kalmar. - Vi är på gång och har tagit poäng i tre raka matcher så det känns gött, säger AFC-målvakten Olle Söderberg till C More.

AFC Eskilstuna ligger i botten av allsvenskan och låg inför den 15:e omgången på sista plats i tabellen. Men laget fick en drömstart med ett mål efter bara två minuter hemma mot Kalmar. Ousmane Camara utmanade på sin kant och kom runt på utsidan. Där slog han bollen in mot mål, där Samuel Nnamani stötte in 1-0 från nära håll. Målet var anfallarens femte under årets allsvenska säsong.

Efter 25 minuter var det dags för Camara att bli målskytt. Nnamani vann en nickduell efter en utspark, vilket gav Gustav Jarl yta att röra sig mot straffområdet. Där spelade han i sidan till Camara som enkelt placerade in 2-0 bakom Lucas Hägg-Johansson.

Samme Camara fick en väldigt fin chans att punktera matchen i mitten av den andra halvleken. Adnan Kojic hann upp bollen vid kortlinjen och skickade över bollen till andra sidan, där Camara blev helt fri. Men yttern missade sitt avslut och bollen gick ett par meter utanför målet.

Istället reducerade Kalmar genom Viktor Agardius. Rasmus Elm slog ett inlägg in i straffområde där Agardius sträckte fram tån och petade in bollen.

Men målet räckte inte långt, då AFC återtog sin tvåmålsledning kort därefter när Wilhelm Loeper tog sig runt i straffområdet och avlossade ett skott från snäv vinkel som tog sig förbi Hägg-Johansson.

Trepoängaren för AFC innebär att de går upp på samma antal poäng som Sundsvall och Falkenberg, där trion i botten nu alla har elva poäng var. Fyra från slutet är just Kalmar, som bara har två poäng till godo på bottentrion.

- Vi fortsätter nu. Vi har gott självförtroende och tror på det här. Under uppehållet har vi fått mycket positivt, det känns som att vi är på väg någonstans bra. Vi är på gång och har tagit poäng i tre raka matcher så det känns gött, säger AFC-målvakten Olle Söderberg till C More.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Söderberg – Kojic, Björkman, Dresevic – Jarl, Rashkaj, Lushaku, Hodzic – Nnamani, Avdic, Camara

Kalmar FF: Hägg-Johansson – Aliti, Elm, Löfkvist – Nouri, Hallberg, Elm, Rafinha, Agardius – Maxwell, Söderqvist