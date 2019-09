TV: AFC gick mot tre poäng i nya tränarnas debut – då reste sig Elfsborg sent

AFC gjorde sin första match under nya tränarduon Saulius Sirmelus och Saulius Cekanavicius.

Då gick man mot tre poäng, men tappade till 2-2 efter en sen kvittering av Elfsborg på Tunavallen.

- Vi släpper in ett billigt mål igen på hörna. Det är otroligt tungt, säger Kadir Hodzic till C More.