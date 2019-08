TV: AFC studsade tillbaka efter storförlusten - Nalic hjälte med dubbla klassmål

6-1 mot Hammarby blev det senast mot Hammarby. Då repade AFC Eskilstuna mod och vann mot ÖFK - efter två klassmål av Adi Nalic. - Det var en bra dag på jobbet, säger hjälten till C More.

AFC Eskilstuna förlorade förra veckan med 6-1 mot Hammarby på bortaplan. Under lördagen ställdes laget mot Östersunds FK på bortaplan och då repade man mod och vann mot Östersund.

Det var annars ÖFK som inledde piggt. Laget skapade en del halvchanser, men det första målet i matchen stod AFC för. Och det var läckert. MFF-lånet Adi Nalic fick bollen i straffområdet och lyfte, ur snäv vinkel, bollen över ÖFK-målvakten Aly Keita och in i mål. Han tonade dock det efter en fråga om det skulle vara ett av de snyggaste i år.

- Nej, det är det inte, men snyggt var det, sa han till C More i halvtid.

Nalics mål såg ut att det bli enda i första halvlek. Men så blev det inte. ÖFK kontrade några minuter före halvtid och Dino Islamovic fick bollen i straffområdet. Anfallaren testade avslut från nära håll, men det täcktes av AFC-spelare. Bollen studsade dock vidare mot målet och från bara någon meter satte Hosam Aiesh dit 1-1. Aiesh var dock långtifrån nöjd med sitt lags prestation i halvtid.

- Jag tycker att vi spelar mycket bra stundtals, men i helhet tycker jag att vi är katastrofala, faktiskt. Vi hade tänkt kontrollera matchen och nu känns det som att det är en öppen match där det kan hända vad som helst. Det är inte dit vi vill att matchen ska gå, sa Aiesh till C More i halvtid, sa han till C More.

ÖFK var sånär att ta ledningen direkt i matchens andra akt. Amin fick en fin träff på en frispark och bollen gick över muren. Men Levtjenko i AFC-målet sträckte ut och räddade.

Hemmalaget på Jämtkraft Arena förde spelet i andra halvlek och hade ett par halvchanser. AFC skapade också lite grand. Det såg att sluta 1-1. Men Adi Nalic och AFC ville annat. MFF-lånet. Mittfältaren fick en passning i djupled i matchens absoluta slutskede. Han fick Tom Pettersson emot sig, vrickade lite åt sidan och satte dit 2-1. Det blev matchens sista mål och AFC bärgade sin första bortaseger för den här säsongen.

- Det var en bra dag på jobbet. Jag tycker att vi gjorde en bra match över 90 minuter. Vi spelade bra, höll laget kompakt och jobbade för varandra. Jag tycker att vi är väl värda de här tre poängen, säger Nalic till C More.

C More: Var det ”Nalic show” eller hur sammanfattar du 90 minuter?

- Nalic-show, Nalic-show… Jag har en bra bit kvar till jag kommer dit jag var innan, men samtidigt är jag på bra väg. Jag fick tredje 90-minutaren nu, så det känns bara bättre och bättre hela tiden.

- Det var enormt viktigt (med första bortasegern). Vi krigar för varje poäng och förhoppningsvis fortsätter det så här och att vi kammar hem de poänger vi behöver.

AFC hoppar i oc med vinsten upp på trettonde plats. Laget har spelar ihop lika många poäng som Falkenberg, fjorton. Östersund är tia på 20 poäng.

Se Nalics 2-1-mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Östersund: Keita - Sonko Sundberg, Haugan, Pettersson - Mukiibi, Colkett, Amin, Perry - Aiesh, Islamovic, Hopcutt.

AFC Eskilstuna: Levtjenko - Lushaku, Björkman, Tsveiba - Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic, Jarl - Kozica, Camara.