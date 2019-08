TV: Aiesh och Sana debuterade för Blåvitt - Asbaghi: "När jag tittar ut i omklädningsrummet blir jag stolt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Båda IFK Göteborgs nyförvärv Hosam Aiesh och Tobias Sana är uppväxta i Göteborg. Och när Blåvitts tränare Poya Asbaghi ser på sin trupp känner han stolthet. - Vi är IFK Göteborg och vi ska vara Göteborg, säger han till C More.

I förra veckan värvade IFK Göteborg in Tobias Sana och Hosam Aiesh. Under måndagen gjorde de bägge sin första match för Blåvitt under årets allsvenska säsong.

Sana kommer ifrån Göteborgsområdet Angered medan Aiesh är uppväxt i Majorna. Och Blåvitts tränare Poya Asbaghi menar att han känner en stolthet över att IFK Göteborgs trupp också representerar Göteborg som stad.

- Det betyder jättemycket. Vi är IFK Göteborg och vi ska vara Göteborg. Vi ska inte bara vara det, men vi ska representera Göteborg. Och Göteborg är stort, det är Sveriges näst största stad. När jag tittar ut i omklädningsrummet inför matchen blir jag stolt, även om jag själv inte är från IFK Göteborg. Det känns som att vi representerar alla områden i Göteborg och många av dem kommer från akademin, säger Asbaghi till C More.

I startelvan i måndagens match mot Falkenberg fanns också 17-årige Noah Alexandersson och Rasmus Wikström. Båda två från Blåvitts akademi.

- Vi vill tro på våra yngre spelare och jag tycker det var väldigt tråkigt att Rasmus fick gå ut så tidigt. Dessutom fick Noah kliva av i halvtid. Det är klart att vi hade hoppats på en roligare debut för båda men vi tror extremt mycket på dem så det kommer inte dröja innan vi får se dem snart igen, säger Asbaghi.

Måndagens möte med Falkenberg slutade 1-1.