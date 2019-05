TV: AIK bröt HIF:s långa förlustfria hemmasvit - två nya mål av Elyounoussi

HELSINGBORG. Tarik Elyounoussi kliver tidigt upp som en kandidat till "Månadens spelare" i allsvenskan för maj. Norrmannen gjorde två nya mål, sitt fjärde och femte under de senaste två veckorna, när AIK vann borta mot Helsingborgs IF (1-3).

- Jag har inga skador eller skavanker och då blir det så, säger Elyounoussi till C More.