TV: AIK fick mål bortdömt: "Den är tuff"

Vid 2-0-underläge reducerade AIK mot Hammarby, trodde Solnalaget. Men målet dömdes bort. Henok Goitom hade gått för bryskt in i luftduellen med Richard Magyar. - Den är tuff, säger C More-experten Jon Persson.

- Den där är tuff. Som jag ser det är det inte frispark, säger C More-experten Jon Persson.

AIK reducerade kort därefter genom Karol Mets.

