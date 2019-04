TV: AIK förlorade mot ÖSK efter sent mål – tredje poängtappet på fyra matcher för regerande mästarna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Regerande mästarna AIK har inte inlett säsongen på ett övertygande sätt. De gick för ett segermål sent mot Örebro SK, men då gjorde istället Filip Rogic sitt andra mål till 2-1 för ÖSK.

- Jag väntade på den, så det kändes skönt att få hjälpa laget till första segern, säger Rogic till C More.