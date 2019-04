TV: AIK frälstes av Lahne - tog första segern efter vändning

AIK, med två kryss i bagaget, och Sirius, stärkta av två raka segrar, ställdes mot varandra inför 16 019 åskådare på Friends Arena under söndagen. Om det var regerande mästarlaget som var hetast i den första halvleken? Nej, snarare serieledaren efter två omgångar av allsvenskan 2019. Sirius skapade i alla fall flest farligheter.

Till exempel nådde mittbacken Kebba Ceesay först på en hörna i den 14:e minuten, men hans nick gick rakt på AIK:s målvakt Oscar Linnér. Tolv minuter senare lyckades Mohammed Saeid ta ner en långboll inne i offensivt straffområde och ge sig själv ett farligt skottläge, men hans avslut därefter blev misslyckat. I den 31:a minuten var sedan Tim Björkström nära att ge Sirius ledningen efter en lyftning in i straffområdet, men han petade från nära håll bollen rakt på nämnde Linnér och därefter kunde AIK rensa till hörna.

På tilläggstid kom så Sirius 1-0-mål. AIK:s ytterback Daniel Sundgren nickade ner ett inlägg rakt på Sirius-forwarden Philip Haglund, som drog till på halvvolley och fick se bollen gå i nät via Oscar Linnér. Det blev det sista som hände innan pausvilan.

Tidigt in i den andra halvleken valde AIK:s tränare Rikard Norling att byta in lagkaptenen och forwarden Henok Goitom, som inlett på bänken i de tre första omgångarna av allsvenskan. Ut gick ytterbacken Rasmus Lindkvist, som fick ont i en duell precis innan bytet. Ett mer 3-4-3-aktigt AIK kvitterade sedan till 1-1, efter en drygt timmes spel. Ett inlägg från Sebastian Larsson hittade fram till Chinedu Obasi, som nickade in kvitteringen vid den främre stolpen.

Kort därefter brände Henok Goitom ett jätteläge. Efter ett inlägg av Tarik Elyounoussi fick inhopparen möjlighet att nicka in ett ledningsmål från nära håll, men Goitoms försök gick utanför ramen. 2-1 till AIK skulle dock komma. Med en kvart kvar att spela nickade inhopparen Stefan Silva ett inlägg på en Sirius-spelare och bollen hamnade därför hos Jack Lahne. 17-åringen, som lånats in under vårsäsongen och som gjorde sin första start för AIK, klippte då till. Hans avslut letade sig in i det bortre hörnet och nyförvärvet blev vild av glädje. Lahne hoppade över reklamskyltarna och upp mot supportrarna på Norra Stå.

AIK vann med 2-1 och står nu på fem poäng efter tre spelade matcher. Laget har två poäng upp till Häcken som just nu leder serien. Sirius är en poäng bakom laget från Hisingen.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Panajotis Dimitriadis, Per Karlsson, Karol Mets - Daniel Sundgren, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu (Stefan Silva 72), Tarik Elyounoussi, Rasmus Lindkvist (Henok Goitom 55) - Jack Lahne, Chinedu Obasi (Anton Salétros 82)

Sirius lag: Lukas Jonsson - Tim Björkström, Kebba Ceesay, Robert Åhman Persson - Karl Larson, Niklas Thor, Elias Andersson (Abdul Razak 62), Ian Sirelius (Axel Björnström 74) - Sam Lundholm (Stefano Holmquist Vecchia 70), Mohammed Saeid - Philip Haglund

