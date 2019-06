TV: AIK hakar på i toppen - "Seb" Larssons dubbel sänkte Hammarby i derbyt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. AIK:s fina form i allsvenskan fortsätter. I dag besegrade man Hammarby i ett hett derby på Friends Arena tack vare två snabba mål av landslagsmittfältaren Sebastian Larsson. - Vi vann välförtjänt, säger AIK-hjälten till C More.

Matchen inleddes med tio tämligen händelsefattiga minuter, samtidigt som sångerna och ramsorna ekade med sin frånvaro från de båda klackarna i och med den gemensamma protesten mot polisen.

Efter att 10 minuter spelats avbröts den tysta protesten och ljudnivån skruvades upp ordentligt från kortsidorna - och strax därefter skulle det även bli mer fart även på planen.

- Jag tycker att vi kom ut ganska bra, även under den perioden som var tyst. Vi hanterade det på ett bra sätt. Vi pratade lite innan om hur vi skulle göra och jag är jätteglad över den starten, säger AIK-tränaren Rikard Norling till C More.

I den 17:e minuten kom Sebastian Larsson fri från långt håll efter att ha spelats fram av Chinedu Obasi, och ensam med Gianluca Curci i gästernas mål gjorde han inget misstag och satte i bollen i mål till 1-0 för Gnaget.

Bara två minuter senare var det dags igen. Efter en snabb kontring hittade lagkapten Henok Goitom in med ett inlägg till "Sebs" panna, och innan 20 minuter var spelade hade AIK en tvåmålsledning.

- Det var två bra lägen med uppspel och djupledslöpningar på båda. Det första var väl inte så svårt egentligen, då det var ett friläge med bra spel och jag var helt ren. Då ska jag göra mål, sa Larsson, i halvtid, till C More.

- Alla mål är ovanliga för mig, men en nick efter inlägg av Henok, den satt bra, fortsatte han.

Hammarby hade en tung första halvlek där man kunde ha åkt på fler baklängesmål, och fick dessutom nya skadeproblem i backlinjen.

I förra mötet med IFK Norrköping klev Mats Solheim av med en lårskada, men i dagens derby spelade norrmannen från start i Bajens backlinje. Det dröjde dock mindre än en halvtimme innan Solheim signalerade för byte och tvingades bryta på grund av skada. In kom i stället Vladimir Rodic. Bara tio minuter senare tvingades Bajen till ett nytt byte då Simon Sandberg tvingades gå av, där han höll sig mot baksida lår. In kom Marcus Degerlund.

Den andra halvleken inleddes med flera nya AIK-chanser, där bland annat Henok Goitom sköt tätt utanför och Enoch Kofi Adu brände ett helt öppet läge framför Curci.

Hammarby hade svårt att skapa några riktigt heta chanser, även om man låg på för ett reduceringsmål och fick ett par halvlägen.

AIK lyckades hålla undan och vann derbyt med 2-0. Vinsten var den tredje raka trepoängaren mot Hammarby - på de tre matcherna har man dessutom inte släppt in ett enda mål.

Segern var AIK:s femte på de sex senaste matcherna, och gör att AIK klättrar upp till tredje plats i allsvenskan inför sommaruppehållet. Man ligger på samma poäng som tvåan Djurgården men med sämre målskillnad. Upp till ledande Malmö FF har man tre poäng.

- Vi kan inte säga annat än att vi genomförde matchen bra. Vi gjorde två snabba i första och var det bättre laget. Vi har pratat om att spela upp och hota dem i djupled och lyckades göra två mål. Vi kontrollerade sedan matchen, men var mycket närmare 3-0 än de var 1-2, så jag tycker att vi vann välförtjänt, säger Sebastian Larsson till C More.

- Vi håller med om att det knakade i början och att vi inte hittade rätt, men under den perioden var det otroligt viktigt att vi ändå plockade poäng för att sedan vara med. Vi leder inte serien, men har hakat på och är med i toppen, fortsätter han.

Hammarby å sin sida ligger i och med förlusten kvar på sjätte plats i tabellen, med åtta poäng upp till MFF i tabelltopp.

I den första matchen efter uppehållet tar AIK emot IFK Norrköping hemma på Friends Arena i en. Match som spelas 25 juni, medan Hammarby möter Häcken på Hisingen den 1 juli.

AIK:s lag: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi (Hussein 85’), Salétros (Rashidi, 90) - Obasi (Sigthorsson 70’), Goitom.

Hammarbys lag: Curci - Sandberg (Degerlund 36’), Solheim (Rodic 30’), Fenger, Widgren - Bojanic, Andersen - Khalili (Kacaniklic 66’), Djurdjic, Tankovic - Kjartansson.