TV: AIK-ikonen: "Tror på 3-0 - men det är jättenervöst"

AIK:s förre lagkapten och klubbikon Nils-Eric Johansson lämnade sommaren 2007 Leicester City för spel i Stockholmsklubben och var bland annat med och vann SM-guld 2009. Inför den här säsongen tvingades försvararen lägga skorna på hyllan i förtid, då han den 18 februari meddelade att han måste avsluta karriären med anledning av en försäsmring av en tidigare dokumenterad avvikelse på hjärtat. Ett tungt besked för AIK.

I dag finns Johansson på plats på Friends Arena för att följa sitt AIK, som behöver vinna mot Sundsvall för att få fira SM-guld i kväll.

- Jag mår bra, men är nervös såklart. Vi alla vet just nu hur det gick mellan Norrköping och Örebro. Nu är det en match att spela och sedan i Kalmar, så vi får se vad som händer, säger Johansson till C More.

Johansson har följt lagets framfart i år från sidan, men inte haft någon jättestor kontakt med laget under säsongen.

- Kontakten har varit återhållsam, då det inte finns någon anledning att ha kontakt eftersom att de måste göra jobbet själva. Henok, "Pärtan" (Per Karlsson), Sundgren och alla grabbar har steppat upp och kört som tusan, så jag har haft en liten och lätt kontakt med dem.

C More: Har du en bra känsla inför kvällen?

- Nej, det har man aldrig. Jag tror på 3-0, jag tror på det, men det är jättenervöst.

Se hela intervjun i spelaren ovan.