TV: AIK närmar sig guldet efter seger - trots tidig utvisning mot ÖFK

Det tog inte mycket mer än tre minuter innan AIK åkte på en rejäl törn borta mot Östersund under torsdagen. Mittfältaren Enoch Kofi Adu tilldelades rött kort efter en tackling på Rewan Amin och ghananen blev helt förtvivlad. Men trots att ”Gnaget” därefter fick klara sig med tio man på planen lyckades man få med sig tre poäng hem till Stockholm.

I den 30:e minuten nickade mittfältaren Panajotis Dimitriadis in 1-0 på hörna och bara tre minuter senare sköt Tarik Elyounoussi in 2-0 på en retur efter skott från Henok Goitom.

- Jag kände: ”Fan, nu ska bollen in bara”, sa Dimitriadis till C More i paus.

AIK fortsatte därefter att hålla tätt bakåt, men inte hela matchen igenom. I den 78:e minuten nickade Per Karlsson in bollen i eget mål efter ett högt inspel in i gästernas straffområde. Östersund tryckte på för en kvittering och hade bland annat ett långskott som gick strax över ribban. Dessutom räddade AIK-keepern Oscar Linnér ett Ronald Mukiibi-skott från nära håll. Men det blev inget 2-2-mål.

- Jag jobbar hårt för att göra avgörande räddningar och när man gör det är det klart att det är en jävligt skön känsla, säger Linnér till C More.

I och med segern har AIK fyra poäng ner till tvåan IFK Norrköping med två omgångar kvar att spela av årets allsvenska. Det innebär att laget kan säkra SM-guldet vid seger mot Gif Sundsvall på söndag.

- Vi har fortsatt ett jättebra läge och vi tar en match i taget. Nu är det Sundsvall som gäller. Vi ska göra allt vi kan för att få det till att bli en härlig kväll i Solna, säger Linnér.

Östersunds lag: Andreas Andersson - Sam Mensiro (Ronald Mukiibi 70), Noah Sonko Sundberg (Patrick Kpozo 77), Douglas Berqvist, Tom Pettersson - Hosam Aiesh, Curtis Edwards, Rewan Amin, Ludvig Fritzson - Dino Islamovic, Jamie Hopcutt (Jerell Sellars 64).

AIK:s lag: Oscar Linnér - Alexander Milosevic, Per Karlsson, Robin Jansson - Rasmus Lindkvist, Panajotis Dimitriadis, Enoch Kofi Adu, Kristoffer Olsson, Heradi Rashidi - Tarik Elyounoussi (Denni Avdic 88), Henok Goitom.