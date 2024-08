TV: AIK ny tabellfyra - efter femte raka segern

Formstarka AIK flyger fram och har fem raka segrar i allsvenskan. Den senaste kom under lördagseftermiddagen, borta mot IFK Värnamo.

De svartgula fick en drömstart på Finnvedsvallen och tog ledningen redan i fjärde minuten. Ioannis Pittas väggspelade med John Guidetti - som kastades in sent i elvan efter att Lamine Fanne Dabo utgått under uppvärmningen - innan cyprioten säkert placerade in 0-1 och sitt elfte ligamål för säsongen.

I 18:e minuten gjorde gästerna ett tidigt byte. Unge Taha Ayari fick ge plats åt Axel Björnström, i vad som var ett rent taktiskt drag av tränare Mikkjal Thomassen.

- Så vi var tvungna att göra det (bytet), dessvärre. Tråkigt för Ayari men det var en taktisk grej, förklarade AIK-tränaren i Max.

"Gnaget" var nära ytterligare ett mål strax före paus, när bollen dansade på mållinjen i samband med en hörna. Men Värnamo-försvaret lyckades rensa undan och bortalagets uddamålsledning stod sig till halvtidsvilan.

- De första minuterna var bra. Vi tryckte ner dem och hade mycket boll, sen blev det så som det har varit. Det är inte första matchen vi åker på en omställning och släpper in ett tidigt mål. Ger man bort ett mål innan det gått fem minuter är det svårt att vinna matcher, sa Simon Thern till Max.

- Spelmässigt är det okej. Vi är absolut inte sämre än AIK, snarare tvärtom.

AIK:s John Guidetti om den hastiga starten, som var hans första i allsvenskan på över ett år:

- Lite snabba ryck, och lite ovan position. Men när man får chansen är det bara att ta den och försöka hjälpa laget så gott man kan, sa forwarden och kommenterade sin assist:

- Jo, fint mål. Absolut. Men spela fotboll vet jag att jag kan. Det var jag inte så orolig för.

32-åringen fortsatte i Max, om sin roll i laget:

- När vi pressar högt gör vi det i en diamant, sen går vi ner till 5-4-1. Jag är anfallare men får droppa ner i fyran. Så har vi tränat i veckan, det blev en sen förändring - det är bara att acceptera. Jag har varit med länge. Ibland får man göra saker man inte är van vid men det är bara acceptera, gnugga och göra vad som är bäst för laget.

I början av andra halvlek var IFK Värnamo nära att få utdelning. Ett inlägg hamnade framför fötterna på Simon Thern som från en position nära mål slängde sig - utan att nå fram till bollen.

Hemmalaget pressade på för en kvittering ända in på tilläggstid. Dock utan att få utdelning.

AIK höll undan och vann mötet med 1-0. Det innebär att de svartgula nu kliver upp på fjärde plats i en haltande allsvensk tabell. IFK Värnamo är kvar på negativa kvalplats med nio matcher kvar att spela.

- AIK är jättebra på att hålla i en ledning, det visste vi. Det är tufft. Vi hade lägen och kunde ha petat in en boll. Vi gav det en chans hela vägen in. Vi såg ut som ett lag i dag, som fajtades och skapade tillräckligt med lägen för att inte förlora matchen, säger IFK Värnamo-profilen Freddy Winsth i Max efter slutsignal.

- Vi har haft svårt att göra mål och ligger där vi gör i tabellen. Vi kämpar med att göra mål och hålla tätt, därför var det tufft att släppa in ett mål så tidigt som vi gjorde i dag.

AIK:s andra halvlek var allt annat än bra. IFK Värnamo var det vassare laget och var nära att hitta nät flera gånger om, utan att lyckas.

Anton Salétros:

- Det (andra halvlek) är väl topp tre sämsta jag har sett, kanske. Om jag ska vara ärlig.

- Vi fick skador innan matchen, byte tidigt. Hela matchen blev rörlig egentligen. Folk spelade på fel positioner, folk som inte har spelat förut spelade… Det blev en mix av allt man kan tänka sig. Trots det kommer vi härifrån med tre poäng och i slutändan är det var fotboll handlar om, säger AIK-stjärnan.

- Men spelet fanns det inte mycket att ta med sig från. Vi tar poängen vi får i dag. Sen gjorde vi kanske vårt snyggaste mål i år. Det var fint.

Just Salétros hamnade i en ordväxling med Sotirios Papagiannopoulos i andra halvlek.

- Det blir mycket känslor när saker och ting inte fungerar. När vi inte sitter ihop och blir utdragna, då vill man få ihop det. Det blev lite misskommunikation. Men det är inget farligt. Sådant måste vi göra för att ta tre poäng, säger Salétros i Max.

Startelvor:

IFK Värnamo: Rasheed - Kotto, Larsson, Steinwender, Grozdanic - Adjei, Wenderson, Le Roux - Alsalkhadi, Thern, Zejlkovic

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen, Edh - Ayari, Valakari, Salétros, Celina - Pittas, Guidetti