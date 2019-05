TV: AIK på vinnarspåret igen - gamla spelsystemet tillbaka mot AFC

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Efter 0-3 mot IFK Göteborg behövde AIK en seger under lördagen.

Hemma på Friends Arena, inför 12 314 åskådare, vann man också med 2-1 mot AFC Eskilstuna.

- Vi gjorde 2-0 men sen slappnade vi av, säger en kritisk Anton Salétros till C More.