TV: AIK-seger i omstarten - slog klubbrekord

AIK jagar Hammarby i den allsvenska toppen.

Under lördagen slog man Trelleborg på bortaplan, efter två mål av Tarik Elyounoussi.

- Viktigt att starta andra delen av säsongen bra, säger norrmannen till C More.