TV: AIK tajtar till toppstriden efter storseger mot Djurgården

Derbyt spelades inför nästan 9000 åskådare - och endast hemmasupportrar var välkomna till Tele2 Arena.

Men det var AIK som inledde bäst och redan i den andra minuten frispelades Filip Rogic. Då lyckades Djurgårdens målvakt Jacob Widell Zetterström rädda till hörna. Den slog Sebastian Larsson på Alexander Milosevic, som nickade tätt utanför den bortre stolpen.

I den åttonde minuten tog sedan AIK ledningen. En långboll i djupled av Bilal Hussein nådde fram till Nicolas Stefanelli som därefter hittade Henok Goitom vid den bortre stolpen med ett inspel. Forwarden blev helt ren, fick öppet mål och stötte in 1-0 till AIK.

Men efter en kvarts spel började istället Djurgården skapa saker framåt - och i den 29:e minuten kom kvitteringen. En inläggsfrispark av Magnus Eriksson nickades fram till Haris Radetinac, som tryckte in 1-1.

Det var också resultatet i paus. Men tidigt in i den andra halvleken tog AIK ledningen igen. Sebastian Larsson skruvade in 2-1 på en frispark. Mittfältsveteranen fick till en bollbana som gjorde att skottet gick över Jacob Widell Zetterström och in i den bortre delen av målet.

Djurgården tryckte därefter fram sitt lag för att få in en kvittering och skapade en del halvfarliga lägen. Men AIK levererade också i sitt omställningsspel - och på fasta situationer. I den 69:e minuten utökade gästerna till 3-1. Ett långt inkast av Sebastian Larsson nickades, av en hemmaspelare, fram till Nicolas Stefanelli, som dundrade in bollen i nät på halvvolley.

I den 80:e minuten kom även AIK:s fjärde mål för dagen. Mittbacken Alexander Milosevic skallade in en hörna till 4-1. Hur han firade? Genom att springa tillbaka till mittcirkeln och sätta händerna bakom öronen i en gest mot Djurgårdens klack på kortsidan bakom bortalagets mål.

Den svartgula segern innebär att toppstriden i allsvenskan tajtas till. Nu står Djurgården och Malmö, som kryssade mot Halmstad under lördagen, på 30 poäng i toppen. AIK är trea på 27 poäng och trion högst upp i tabellen har spelat lika många matcher, 14.

- Det var en väl genomförd match, där vi visade styrka. Vi startade matchen väldigt bra och tog ledningen, men föll sedan av, blev lite tveksamma och bjöd på ett mål. Vi pratade igenom det i halvtid och kom sedan ut starkare i andra, säger Sebastian Larsson till Discovery+.

- Vi pratade mycket redan innan om att det efter runt en timme kommer hända saker och att det är då matchen avgörs. Det var trevligt att se bollen gå in (frisparken), fortsätter han.

Larsson menar även att det betyder mycket med en seger i derbyt.

- Ett derby betyder alltid lika mycket och speciellt på Tele2. Vi hade bara djurgårdare emot oss och det var bara vi där inne som ville något för AIK i dag. Alla andra var emot oss. Det sporrade en. Det är ganska härligt, säger han och fortsätter:

- Det är klart att vi inte hade några vänner här inne, men då är det desto skönare med en seger. För tabelläget var det också viktigt. En derbyseger mot vår största rival är alltid trevligt.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand är i sin tur besviken.

- Man mår inte bra såklart. Det var inte det här vi drömde om när vi gick upp i morse, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Deras styrkor var större än våra styrkor i dag. De gjorde tre mål på fasta situationer. Spelmässigt var det en ganska jämn match, men de var betydligt bättre i straffområdet än vad vi var.

Bergstrand tycker att AIK gjorde en bra match den här eftermiddagen, men är samtidigt missnöjd med sitt lags försvarsspel.

- De var jättetunga och duktiga. De hade en frispark från 30 meter rakt i mål och ett långt inkast. Vi måste försvara oss mycket bättre.

Djurgårdens lagkapten Magnus Eriksson vill i sin tur se framåt.

- Man lider med alla som är här. Det var en fantastisk inramning med tanke på att publiken varit borta. Jag hade inte velat ge något hellre till publiken än tre poäng och massa mål framåt. Tyvärr blev det inte så i dag. Hur tufft och hårt det än är gäller det att vara rak och stå upp. Det kommer en morgondag också.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Jesper Löfgren, Elliot Käck - Hampus Finndell (Emmanuel Banda 72), Rasmus Schüller (Hjalmar Ekdal 84), Magnus Eriksson - Edward Chilufya, Joel Asoro (Emir Kujovic 72), Haris Radetinac (Nicklas Bärkroth 75)

AIK:s lag: Budimir Janosevic - Mikael Lustig (Yasin Ayari 84), Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos, Erick Otieno - Bilal Hussein, Sebastian Larsson - Zachary Elbouzedi (Nabil Bahoui 68), Nicolas Stefanelli (Per Karlsson 79), Filip Rogic - Henok Goitom (Bojan Radulovic 84)