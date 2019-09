TV: AIK tappade poäng i guldstriden - kryssade mot Elfsborg efter sen kvittering

De första minuterna utböt lagen spelövertag men förutom Kolbeinn Sigthorssons nick rakt i Tim Rönnings famn var det inga solklara chanser med kvarten spelad.

Strax innan 20 minuter hade gått fick Elfsborg frispark långt utifrån. Elfsborgsspelare fick så när ett huvud på bollen och Oscar Linnér fick för första gången ingripa med en rutinräddning.

Efter knappa halvtimmen kom matchen första riktigt farliga målchans. Efter en Elfsborghörna träffade Gustav Henriksson ribban, strax därefter fick laget också en farlig frispark utifrån som inte resulterade i något farligt. Men Borås-laget pressade AIK flera gånger i första halvlek.

- Jag tycker vi gör en bra halvlek, det känns som att vi har anfall på anfall och jag tycker att vi har bra koll faktiskt, sa Gustav Henriksson till C More i halvtid.

- Elfsborg får bra press på oss och har ett varierat spel som de lyckas med. De hittar bollar bakom oss och vi vet av statistiken att Elfborg är bra på fasta situationen så vi får inte bjuda på för mycket där. Vi måste spela på vår individuella skicklighet och inte efter motståndarna, sa AIK:s Per Karlsson till C More i halvtid.

I början av andra halvlek skrek Elfsborgspelarna på straff. Detta efter att Jesper Karlsson gått omkull i duell med Robert Lundström men domaren Mohammed Al-Hakim valde att fria. Lundström visade tydligt vad han tyckte om situationen och sade några väl valda ord till Karlsson efter duellen.

- Det kanske behövs lite mer för att få straff, sa C Mores expertkommentator Anders Andersson om situationen.

I 75:e minuten skulle så målet komma och det var gästande AIK som gjorde det. Efter förarbete från Robert Lundström som tidigare hotat med ett skott stod för förarbetet. Framför mål hamnade bollen vid Henok Goitoms fötter som sköt in ledningsmålet.

Stora diskussioner och tveksamheter uppstod då Elfsborgspelarna ville ha en avblåsning för offside på Goitom men målet godkändes.

Glädjen blev dock kortvarig när Jonathan Levi efter ett fint anfall tog sig igenom AIK:s straffområde och sköt in kvitteringen bakom Oscar Linnér.

I slutminuterna ville AIK ha straff när Anton Salétros revs ner men ingen avblåsning.

- Klar straff, sa Alexander Axen i C Mores studio.

Bortalaget fortsatte sätta en nästan sanslös press mot Elfsborgs mål men matchen slutade 1-1.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Strand, Henriksson, Okumu, Kaib - Gojani, Nilsen, Holmén - Karlsson, Frick, Levi

AIK: Linnér - Lindkvist, Karlsson, Dimitriadis - Lundström, Adu, Larsson, Elyounoussi, Salétros - Goitom, Sigthorsson

Se Elfsborgs kvitteringsmål i spelaren ovan.