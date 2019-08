TV: AIK var nära missräkning - två vackra mål bakom seger

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

AIK föll i torsdags mot Celtic i första play off-mötet till gruppspelet i Europa League och behövde under söndagen skifta fokus till allsvenskan och bortamötet med Östersunds FK på Jämtkraft Arena. Det verkade inledningsvis inte vara en svår sak.

AIK rivstartade med två heta möjligheter. Först fick Henok Goitom bra läge efter inspel i straffområdet, men lyckades inte få iväg ett avslut på mål. Daniel Granli, som följde med upp i ett anfall, hotade därefter med ett avslut i höjd med straffområdeslinjen, men Aly Keita räddade den gången.

ÖFK höll till en början tätt bakåt och i den 30:e minuten tvingades AIK till ett tidigt byte. Tarik Elyounoussi satte sig ner i gräset och haltade av planen för byte med Rasmus Lindkvist. Därmed kan norrmannen nu möjligen vara osäker till spel i torsdagens returmatch mot Celtic på Friends Arena i Europa League. AIK försökte, trots det, framåt, men än dock var det två nollor på resultattavlan i halvtid.

- Jag tycker att vi gjorde det bra och störde dem i deras speluppbyggnad. Det var väl någon gång här och där som de kanske kom igenom, men annars tycker jag att vi gjorde det bra. Det är väl sista passningen som ibland blir lite för lång eller lite för kort, då vi nu spelar på konstgräs i stället för gräs. Om vi får in det i andra halvlek ska det bli bra, sa Goitom till C More i halvtid.

AIK tog även kommandot i andra halvlek och fick fira ett ledningsmål. Anton Sanlétros mötte ett inspel av Lindkvist och rullade in 1-0. Därefter var Henok Goitom nära att få ett friläge, men blev dragen i tröjan av Eirik Haugan och tilldelad frispark. Ledningen stod sig heller inte särskilt länge. Blair Turgott skruvade i den 60:e minuten läckert in 1-1 med ett klassavslut.

- Det är en ljuvlig passning med ögonen i nacken innan Turgott trär upp den i krysset. Avslutet är svårt att klaga på, säger C Mores expert Jon Persson.

Efter några minuters ÖFK-tryck efter kvitteringsmålet, så tog AIK över igen. Eirik Haugan fällde Chinedu Obasi och blev utvisad, vilket gav frispark. Nabil Bahoui var nära, men sköt i ribban. Till slut kom målen. Lindkvist sköt vackert 2-1, medan Heradi Rashidi senare utökade, på minst lika fint vis, till 3-1-seger och tre poäng.

- Det var skönt att få göra mål, första i år, så det var väldigt skönt, säger Lindkvist till C More.

AIK har 43 poäng efter 21 spelade matcher i allsvenskan. Inför seriefinalen mellan Malmö FF och Djurgården har AIK en poäng upp till Djurgården och två poäng ner till MFF i den allsvenska toppstriden.

Startelvor:

Östersund: Keita - Hörberg, Haugan, Isherwood, Sonko Sundberg, Pettersson - Solkett, Purver, Amin - Islamovic, Turgott

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Mets - Rashidi, Hussein, Adu, Elyounoussi, Salétros - Obasi, Goitom