TV: AIK:s derbyrevansch - säker seger mot Djurgården: "Viktigt som fan"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Efter förlusten mot Djurgården nyligen tog AIK revansch under söndagen.

Hemma på Friends Arena blev det seger med 2-0 för de svartgula.

- Viktigt som fan, säger målskytten Tarik Elyounoussi till C More.