TV: AIK:s kris än värre - föll tungt mot Degerfors

AIK har under inledningen av säsongen haft det tufft och endast samlat ihop sex poäng på åtta omgångar. AIK behöver därmed segrar för att närma sig toppen, och ställdes under lördagen mot Degerfors IF, som också slitit senaste tiden, i ett ångestmöte på Stora Valla.

AIK, som kom till spel med Jimmy Durmaz, Bilal Hussein och Viktor Fischer på bänken, hade inledningsvis en del boll, men utan att komma till heta lägen. I stället hotade Degerfors via omställningar, och efter tio minuter kom Diego Campos till ett bra läge, där han tvingade AIK-keepern Kristoffer Nordfeldt till en fin räddning.

Strax därefter blev Värmlandslaget tilldelat straff - efter att AIK-förvärvet Aboubakar Keita, på dråpligt vis, hoppat upp på en hörna och fått bollen på sina händer i straffområdet. Campos fick då revansch på Nordfeldt, och var kylig till 1-0.

Innan avspark kom nästa smäll för AIK - kaptenen Alexander Milosevic tvingades kliva av. Mittbacken, som i fjol missade flera matcher på grund av problem efter en hjärnskakning, tog sig tidigare under matchen för huvudet, och kunde inte fortsätta.

Degerfors ville därefter mer, och var lite senare nära ytterligare ett mål, men då sköt Campos över Nordfeldts ribba. Degerfors hade där och då tryck mot AIK, men trots det fick "Gnaget" fira strax före halvtid, då John Guidetti, efter tumult i straffområdet, stötte in 1-1.

Guidetti fick läget efter att Degerfors-keepern Jonas Olsson ramlat i en duell med bortalagets mittback Robin Tihi i straffområdet, något Olsson var kritisk mot i halvtid.

- Jag tycker att det är frispark. Jag tycker att jag hade bollen och han kom bara in med kropp mot mig. Om jag bara hade gått på honom och inte på boll, så hade det väl varit straff, så jag tycker att det är frispark, sa Olsson till Discovery+ i halvtid.

AIK såg därefter först ut att få straff, då Omar Faraj föll i en duell med Seid Korac i straffområdet, men i slutändan blev det inget. Huvuddomaren Granit Maqedonci pekade först på straffpunkten, men efter ett samtal med ena assisterande domaren ändrade huvuddomaren sig. Flera AIK-spelare var irriterade, men till ingen nytta.

- Det är en solklar straff. Varför ska jag lägga mig där? Det kändes som att jag var förbi honom, och han lade ut sin fot, sa Faraj till Discovery+ i halvtid och fortsatte:

- Domaren dömde straff, men gick till linjedomaren som var 50 meter bort, och skulle ta det därifrån. Jag fattar ingenting.

I andra halvlek fick Degerfors utdelning igen till 2-1. Justin Salmon lämnades ensam i straffområdet - efter en hörna - och pricksköt bollen i nät.

AIK jagade sedan ett kvitteringsmål, men skapade inte så många chanser i slutskedet, och därmed blev det en tung förlust för storklubben.

- Först behöver vi göra basic rätt, och det första (målet) var märkligt, men det var två fasta situationer. I perioder var vi helt okej och hade lite tryck i matchen. Jag ska inte säga att vi har marginaler emot oss, då det är vårt ansvar att jobba bättre i egen box och göra småsakerna bättre, säger AIK-tränaren Andreas Brännström till Discovery+.

På frågan varför AIK-supportrar inte ska vara oroliga är Brännströms svar:

- Så här fem sekunder efter match, och stå och säga att vi ska vända på det här på ett enkelt sätt, det är det inte. Just nu är vi där vi är på grund av att vi presterade ungefär lika bra som Degerfors i dag. Det är vår nivå just nu och det får vi acceptera.

AIK är nu på 14:e-plats med sex poäng efter nio omgångar, medan "Degen" är på tolfte plats med nio poäng efter lika många matcher i allsvenskan.

AIK ställs på söndag i nästa vecka mot Djurgårdens IF i ett Stockholmsderby på Tele2 Arena, medan Degerfors härnäst spelar mot Hammarby IF hemma på torsdag i serien.

Startelvor:

Degerfors: Olsson - Granath, Korac, Mammar - Bouzaiene, Ohlsson, Gravius, Gyau - Örqvist, Vukojevic, Campos.

AIK: Nordfeldt - Tihi, Milosevic, Haliti - Modesto, Thill, Keita, Björnström, Otieno - Guidetti, Faraj.