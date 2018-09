TV: AIK:s supersvit bruten av Peking - Thern sänkte gamla klubben

Det tajtar till sig i den allsvenska toppen. Under söndagen ställdes IFK Norrköping mot AIK på Östgötaporten och då lyckades hemmalaget besegra de svartgula med 2-0. Det innebär att AIK:s förlustfria svit i allsvenskan på 32 matcher nu är bruten, och i och med vinsten har trean Peking sex poäng upp till ettan AIK. Skulle Hammarby vinna mot Sirius på bortaplan under måndagen har de grönvita återigen bara två poäng upp till ”Gnaget”, som man möter i ett stekhett derby om en vecka.

Stor hjälte för Norrköping blev den förre AIK-spelaren Simon Thern. Mittfältaren dundrade in 1-0 i den 53:e minuten. Med ett skott utifrån hittade han en lucka lågt nere i ena hörnet.

- Den måste Linnér (Oscar, AIK:s målvakt) ta, sa expertkommentatorn Jon Persson i C Mores sändning från matchen.

Innan dess, i den första halvleken, hade samme Linnér räddat ett rappt skott från samme Thern.

- En jätteräddning, beskrev Jon Persson då.

- Det kändes som att den var på väg in, men Oscar gjorde en väldigt fin räddning. Det får man ge honom, kommenterade Thern själv för C More i pausvilan.

Efter matchen sa Thern följande till C More:

- Oscar var lite kaxig i halvtid, så jag fick sätta honom på plats. Han tyckte att han gjorde en bra räddning i första halvlek, och det gjorde han ju.

2-0 satte Norrköping efter lite mer än en timmes spel. Då höll sig Thern framme på en hörna och skarvade vidare bollen som sedan letade sig in i nätet via AIK-backen Per Karlssons ben.

AIK gjorde flera offensiva byten därefter och gick för mål. Laget skapade en del chanser, men antingen stod IFK-keepern Isak Pettersson i vägen för avsluten eller så saknades den avgörande skärpan för gästerna.

- AIK har gått jäkligt starkt och vunnit i princip alla matcher sedan senast vi möttes. Nu fick de gå på sig en plump. Det är nio matcher kvar och det kan hända väldigt mycket, säger Simon Thern.

C More: Var det här en signal om att ni är kvar i guldstriden?

- Det har jag sagt hela tiden att vi är. Vi har fortfarande en tro på det. Vi gnuggar på.

IFK Norrköpings lag: Isak Pettersson - Henrik Castegren, Andreas Johansson, Lars Krogh Gerson - Ian Smith (Daniel Sjölund 83), Alexander Fransson, Simon Thern, Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson, Karl Holmberg (Jordan Larsson 71), Simon Skrabb.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Alexander Milosevic, Per Karlsson, Robin Jansson (Stefan Silva 76) - Daniel Sundgren, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Kristoffer Olsson, Heradi Rashidi (Rasmus Lindkvist 63) - Tarik Elyounoussi (Nicolas Stefanelli 63), Henok Goitom.