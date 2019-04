TV: Ajdarevic vill ta ledarroll i första Stockholmsderbyt: "Känner jag att det är dåligt kommer jag säga det"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under söndagen gör Astrit Ajdarevic sitt första derby i Djurgårdens tröja. Då vill han vara en spelare att luta sig tillbaka mot. - Jag är ingen som skäms för att säga vad jag tycker, säger han.

Under söndagen spelas säsongens första Stockholmsderby i allsvenskan när Hammarby och Djurgården möts på Tele2 Arena.

En spelare som har derbyerfarenhet, men som inte spelat något Stockholmsderby är Djurgårdens nyförvärv Astrit Ajdarevic, som känner sig lugn inför söndagens drabbning.

- Jag har spelat derbyn i England. I Grekland. I Belgien. I Sverige. Jag har spelat många derbyn, säger han till TV4.

På frågan om det tänder till extra i derbysammanhang är Ajdarevic tydlig.

- Extra. Jag är en som folk kan luta sig tillbaka mot. De vet vad de får ut. Jag är ingen som skäms för att säga vad jag tycker, även om det är till min nackdel. Om något är bra kommer jag säga det, känner jag att det är dåligt kommer jag säga det. Fotbollsmässigt tror jag de flesta i Sverige vet vad de får ut av mig.

Inför mötet med Hammarby toppar Djurgården allsvenskan, medan Bajen ligger i bottenskiktet av den allsvenska tabellen.

