TV: Alms hårda kritik: "Kan slå AIK - men inte AIK och domarna"

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Häcken föll mot AIK på Bravida Arena. Andreas Alm var efteråt kritisk till domarteamet. - Vi kan slå AIK, men vi kan inte slå AIK och domarna, säger Alm till C More.

BK Häcken föll under söndagen med 2-1 mot AIK hemma på Bravida Arena. Häcken-tränaren Andreas Alm var efteråt rejält irriterad över två situationer, som i hans tycke avgjorde matchen. Alm var både irriterad över situationen som föranledde Chinedu Obasis 1-0-mål, då han tycker att Obasi gav Rasmus Lindgren en knuff i duellen innan målet, samtidigt som han tycker att AIK:s straff var felaktig.

- Det blir lite mantra av oss för att kunna slå de så kallade topplagen och AIK är ett sådant. Vi ska visa oss själva och vara tydliga när matchen startar med kroppsspråk och intensitet vad vi vill göra, men också domarteamet vad vi vill i de här matcherna. Det är viktigt att vi kan få Glenn (Nyberg, huvuddomare) och hans team i dag att känna: "Häcken vill verkligen det här i dag". Därför tycker jag att vi gör det väldigt bra i första halvlek. Sedan är det ändå så att i den situationen, som Rikard (Norling) tycker är ett avgörande mål för dem i den fasen, är det så att Glenn (Nyberg) och hans team missar att det är en knuff på Rasmus och han får ta ner den bakom när han knuffar honom och får göra 1-0, säger Alm till C More.

- Det spelar ingen roll hur mycket vi låter som dåliga förlorare och hur mycket vi visar att vi vill ha det. Till slut är det en straff, där vi säkert kan hitta fem sådana situationer åt vårt håll och sedan feldömt där (Alm ser ett klipp från när Obasi gör mål efter en duell med Rasmus Lindgren). För oss är det omöjligt att slå AIK med de situationerna som uppstår. Domarna blir jättesura på oss för att vi vill mycket och har hög ton efter detta. Så är det. Vi kommer att få höra att vi låter som dåliga förlorare och att vi inte kan slå topplagen. Det är en sanning i båda, men domsluten är som de är. Jag tycker att domarna var dåliga, fortsätter han.

C More: Du är säker på att det var felaktiga beslut?

- Ja, första målet är hundra procent. Sedan kan du döma straff på tio sådana situationer under en match om du vill det. Det är klart att det där är straff, men då ska vi också ha 5-5 i straffar under matchen, säger Alm och fortsätter:

- Vi kan också hitta saker, där det rivs i våra spelare när bollen är på väg in. Men det är inte så att han kommer att nicka bollen i mål där. Det är inte friläge eller att någon drar. Det är som alltid, att det är folk och sedan överdriver han när han ramlar dessutom. Vi kan slå AIK, men vi kan inte slå AIK och domarna. Vi blir de sura förlorarna i dag.

Alm fick även under presskonferensen frågor om hur han ser på domarnas insats och sa då att domare har slutat svara på hans mejl efter matcher.

- Jag vet att jag har varit jobbig mot domarna i år. De har sagt att de vill ha dialogen. Men domarna har slutat svara på mina mejl efter matcherna. Jag kommer att fortsätta skicka, för de har ju sagt att de vill ha dialogen.

AIK-tränaren Rikard Norling ville i sin tur inte bemöta Alms domarkritik.

- Jag låter det vara fullständigt. Det känns som déjà vu, säger han.

C More: Déjà vu på vilket sätt?

- Jag går som sagt inte in mer på det, säger Norling.