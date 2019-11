TV: Amos skadad – då tog Erlingmark över vid stolparna

Se situationen där Amos skadar sig och Erlingmark hoppar in i mål.

Det var i den 75:e minuten som Tom Amos skadade sig när han slog ihop med försvararen Kristopher Da Graca. Detta strax efter att han bytts in.

- Jag fick "Koffes" (Kristopher Da Graca) knä i huvudet. Jag hade lite ont i nacken, men det är lugnt nu, sa Amos till GP efter matchen.

Då erbjöd sig August Erlingmark att ställa sig mellan stolparna de sista minuterna.

- Jag kände att jag både är längst och har bäst räckvidd. Jag kände mig som den bästa målvakten på planen ... av oss!, sa Erlingmark till GP efter matchen.

Mittfältaren tyckte att det kändes bra i målet och släppte inte heller in något mål.

- Jag kände mig het! Och det hade varit extrema tavlor om jag hade släppt in de skotten som jag fick på mig!

Lustigt nog fick även hans far, Magnus Erlingmark hoppa in i mål under sin karriär.

Så här resonerade tränaren Poya Asbaghi:

- Vi tänkte, vem ska vi sätta in? Man byter målvakt – och så blir han skadad. Det var inte förrän "Agge" kom springandes och sa: "Jag har spelat handboll, så jag kan stå". När du har det självförtroende är det tillräckligt för oss att ta beslutet, säger han till GP.

Se situationen där Amos skadar sig och Erlingmark hoppar in i mål.