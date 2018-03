TV: Asbaghi hyllar 16-årige debutanthjälten: "Bara lovord"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/ C More.

Benjamin Nygren hoppade in och avgjorde derbyt mot Örgryte.

Nu hyllas den 16-årige debutanten av Poya Asbaghi.

- Grymt inhopp av Benjamin, han har verkligen förtjänat det. Jag har bara lovord över hans insats i dag, säger Blåvitts tränare till C More.