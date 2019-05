TV: Asbaghis pik: "Det är Göteborgs lag mot Häcken"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

På lördag är det derby mellan Häcken och IFK Göteborg. Då väljer Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi att ge motståndarlaget en syrlig pik. - Det är Göteborgs lag mot Häcken i princip, säger han till C More.

IFK Göteborg är inne i ett tufft spelschema. I torsdags kryssade Blåvitt mot Malmö FF och under måndagen blev det återigen oavgjort hemma mot Hammarby.

I nästa omgång väntar Häcken i ett derby.

- Det är en extremt tuff motståndare, men vi har visat att vi är lika bra som de vi möter. Och varför ska vi inte kunna vara det mot Häcken i vår hemstad, säger Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi till C More.

Inför matchen väljer också Asbaghi att ge Häcken en syrlig pik.

- Som lag har de haft bättre tabellposition, men bäst i stan kan definieras på olika sätt. Vi är bäst i stan på att vara Göteborgslag. Det är ett lag som kommer spela med sina talanger och ett annat som sätter sina på bänken. Det är Göteborgs lag mot Häcken i princip, säger han.

Inför matchen ligger IFK Göteborg på fjärde plats i allsvenskan och Häcken på andra.

Mötet mellan Häcken och IFK Göteborg spelas på lördag med avspark 16:00. Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se.