TV: Avbräck för AFC - Jarl haltade av skadad

Gustav Jarl spelade från start mot Örebro. Men halvvägs in i första halvlek tvingades AFC-kuggen bryta matchen.

Gustav Jarl har varit en viktig pusselbit i AFC Eskilstuna under årets säsong. Under lördagen spelade han också från start borta mot Örebro, men halvvägs in i första halvlek tvingas han till byte.

Jarl fick sitt ena lår hård lindat och haltade av planen.

Han ersattes av Pavle Vagic.

Matchen pågår.