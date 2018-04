TV: Backe kritisk mot Özcans byten - "Det är inte för bytena vi förlorar"

Djurgården tappade segern sent mot Elfsborg efter Jon Jönssons kanonträff. Dif släppte in 2-2-målet efter att sent i matchen ha gått ner på en anfallare och tagit in Jonas Olsson och spelat med tre mittbackar, även Marcus Danielson och Jacob Une Larsson. Man hade heller ingen renodlad anfallare då Aliou Badji ersatts av mittfältaren Fredrik Ulvestad tidigare i halvleken.

C More-experten Hasse Backe var efter matchen kritisk till Özcan Melkemichels byten.

- Det blir lite en negativ känsla där jag tycker att Djurgården faktiskt har kontroll och inte är hotade av Elfsborg, säger Backe.

- Jag tror att man kunde ha fortsatt att spela med två forwards för att behålla ett högre försvarsspel, för Elfsborg såg inte speciellt farliga ut.

Dif-tränaren menade dock att bytena var nödvändiga för laget att genomföra.

- Det var så sent in och det var många trötta ben så vi var tvungna att göra någonting där, för Elfsborg började komma in i ytor som vi inte vill att de ska komma in i. Det var inte meningen att vi skulle bli så låga för tidigt. Jag tycker ändå att vi har ganska bra kontroll på händelserna, det skapas inte så mycket och målet som görs är ju ett skott från 25 meter och det ska inte gå egentligen att komma till med ett sånt avslut, säger Melkemichel.

- De är inte svåra på det sättet. Tino var väldigt trött och sprang väldigt mycket och då vill vi få in Jonas Olsson för att de tog in lite Frick där och kom runt på kanterna med mycket inspel och sånt. Och då ville vi säkra upp där bak och samtidigt ha Une (Larsson) som en frisk fläkt framför dem och ha lite mer koll på Jebali. Men det är inte för bytena vi förlorar, så är det.

- Kryssar i alla fall, det var inte en förlust, lägger Melkemichel till.

Det känns som en förlust?

- Ja, det gör det.