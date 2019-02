TV: Backen sköt Peking till seger i genrepet mot AFC

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

IFK Norrköping och AFC Eskilstuna möts i svenska cupen.

Under tisdagen möttes lagen i en träningsmatch, och Peking vann då efter Henrik Castegrens sena avgörande.

- Det känns som att de vinner rättvist, säger AFC:s Anel Rashkaj till C More.