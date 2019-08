TV: Bahoui tvåmålsskytt när AIK vände och vann mot AFC - hakar på Djurgården i toppen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK hakar på Djurgården i toppen av allsvenskan.

Hemvändande Nabil Bahoui hoppade in och gjorde två mål när Gnaget vände underläge till seger mot AFC Eskilstuna.

- Det var skönt, säger Bahoui till C More efter matchen.