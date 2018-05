TV: Bajen nära jättekollaps mot Sundsvall - Dibbas hattrick räckte för seger

Allt såg ut att stämma på ett soligt Tele2 Arena för Hammarby när Gif Sundsvall gästade. Bajen öste på framåt och gick upp i en 4-0-ledning och såg utan problem ut att återta ledningen. Det blev dock riktigt svettigt för hemmalaget, som var nära en jättekollaps.

Till slut räckte det dock till en 4-3-seger för Hammarby, efter tre mål av Pa Dibba.

I den 15:e minuten tog Hammarby ledningen. William Eskelinen i Sundsvallsmålet räddade först en nick, men Pa Dibba kunde hugga på returen och trycka in ledningsmålet för Bajen. Anfallarens fjärde mål för säsongen.

Men Sundsvall var inte ofarliga framåt och Linus Hallenius kunde kvitterat till 1-1. Efter att han spelat ut bollen till Kim Skoglund fick han tillbaka bollen, men volleyavslutet räddades återigen av Wiland.

I mitten av halvleken exploderade hemmalagets målproduktion. Först gjorde Pa Dibba sitt andra mål efter att Djurdjic spelat in bollen framför mål, innan serben själv kunde trycka in 3-0 från nära håll på passning från Jiloan Hamad.

- Vi straffar dem. Vi vet att de vill rulla boll och kan bli lite bekväma, säger tvåmålsskytten Pa Dibba i C Mores sändning.

Anfallaren, som har ett förflutet i Sundsvall, har på sina fyra senaste matcher gjort fem mål

- Det är roligt att spela fotboll när jag väl spelar och det känns bra. Det är roligt att träffa mina gamla lagkamrater, men sen när det är match är match och hjärtat är här i Hammarby, säger han.

Sundsvalls Peter Wilson var däremot besviken.

- Jag kommer fri och har tid och försöker placera den uppe till höger, men missar den, säger han. Vi skapar ju chanser, men vi tappar för mycket boll på egen planhalva och åker dit på det, säger han.

I andra halvlek agerade Sundsvall uppgivet och Hammarby kunde ösa på framåt. Tio minuter in i halvleken kom också 4-0-målet genom Pa Dibba, anfallarens tredje mål för eftermiddagen. Återigen var anfallskollegan Nikola Djurdjic inblandad när han spelade in bollen längs backen till Dibba som kunde peta in bollen i öppet mål.

Men Sundsvall skulle vakna. Med 15 minuter kvar att spela av matchen reducerade gästerna. David Batanero fick bollen strax utanför straffområdet och knorrade elegant in bollen. Och Sundsvall skulle närma sig än mer. Med tio minuter kvar reducerade laget igen sedan Romain Galls avslut träffat Björn Paulsen och styrts in i mål bakom en maktlös Johan Wiland.

Med fem minuter kvar kom nästa reducering. Efter ett långt inkast hamnade bollen framför samma Gall som stänkte in 4-3.

Giffarna hade också ytterligare en boll i mål. Peter Wilson tryckte in bollen, men anfallaren var i en knapp offsideposition och målet dömdes bort.

Med hjärtat i halsgropen kunde Bajen ta en 4-3-seger och är fortsatt obesegrat i allsvenskan.

Startelvor:

Hammarby: Wiland - Solheim, Paulsen, Fenger, Sandberg - Junior, Tankovic, Andersen - Hamad, Djurdjic, Dibba

Gif Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Gracia, Myrestam, Olsson - Wilson, Batanero, Ciercoles, Skoglund, Gall - Hallenius