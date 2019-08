TV: Bajens besked om Junior: "Helt friskförklarad"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Seger mot Falkenberg, tätkänning – och så ett positivt skadebesked. Snart är Junior tillbaka för Bajen. - Han är helt friskförklarad nu, säger tränaren Stefan Billborn till C More.

Hammarby fick både Alexander Kacaniklic och Rikard Magyar skadade i mötet med Falkenberg. Duon fick kliva av under matchen och för Kacaniklic del rör det sig troligen om en skada i baksida lår medan det för Magyars del är en huvudskada som tillkom efter att han nickat ihop med en Falkenberg-spelare.

Positivt för Bajens del inför de avslutande omgångarna av serien är dock att man nu fått tillbaka mittfältaren Junior som gått skadad hela den här säsongen.

- Junior är helt friskförklarad nu, han skulle kunna ha suttit på bänken i dag men vi valde att låta honom träna hemma i stället. Vi har ingen U21-serie som vi är med i att matcha honom i så det är lika bra att kasta in honom, men att han skulle gå från start… det är nog bara han själv som tycker, säger tränaren Stefan Billborn till C More.

Härnäst väntar ett formstarkt IFK Norrköping för Bajen. I den matchen måste man klara sig utan Darijan Bojanic som är avstängd.