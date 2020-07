TV: Bajens tunga inledning fortsätter - överlägset Malmö FF vann med 3-0

Malmö hade mest boll inledningsvis och tryckte ner Hammarby, utan att skapa några målchanser. De kom istället i mitten på halvleken då matchen exploderade under några intensiva minuter. MFF första målchans kom på en hörna där nicken av Isaac Kiese Thelin räddades av David Ousted.

Hammarby kom sedan loss på vänsterkanten där en passning hittade en fristående Alexander Kacaniklic, vars avslut från helt fritt läge monsterräddades av Johan Dahlin. Två minuter senare slog Anel Ahmedhodzic en felpassning, en av flera, men vänsteravslutet av Imad Khalili sköts högt över.

MFF ställde om och kombinerade sig in till Hammarbys straffområde men Ola Toivonens skott räddades av en utrusande Ousted. På en hörna skulle Malmös ledningsmål istället komma. Jo Inge Berget kunde omarkerad styra in 1-0 via Muamer Tankovics ben.

I den 36:e minuten dubblades MFF:s ledning. Efter en felpassning på mittplan av Bajen tog Toivonen tag i kontringen och hittade Kiese Thelin, som dundrade bollen förbi Ousted.

Omedelbart efter pausvilan skulle 3-0 komma. En slarvig passning av Hammarbys Junior letade sig fram till Jo Inge Berget, norrmannen passade in till Marcus Antonsson som knäade in bollen från nära håll. Hammarbys bästa chans i halvleken kom i den 68:e minuten efter ett anfall på vänsterkanten, som Imad Khalili avslutade med ett skott utanför.

I den 78:e minuten sprang sig Malmös inhoppare Amin Sarr loss och hittade Antonsson fri i straffområdet, som avslutade högt över Ousteds mål. Luften hade då redan gått ur Hammarby och Malmö var betydligt närmare ett fjärde mål än Bajen en reducering.

Hammarbys tunga säsongsinledning fortsätter. De är fast på tolfteplatsen efter tio omgångar medan Malmö behåller andraplatsen efter kvällens 3-0-seger.

- Det kändes stabilt. När vi fick målet direkt i andra halvlek så var det klart, säger Marcus Antonsson till Dplay.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Lewicki, Knudsen (utbytt 68')- Innocent, Christiansen (K) (68')- Antonsson (81'), Toivonen, Berget (74')- Kiese Thelin (74').

Byten: Safari, Rakip (68'), A. Sarr, Molins (74'), Nalic (81')

Hammarby: Ousted - Sandberg, Fällman (K) (utbytt 85'), Fenger, Söderström - Junior (76'), Bojanic (46') - I. Khalili, Kacaniklic (58'), Tankovic (58') - Ludwigson.

Byten: Sher (46'), A. Khalili, Rodic (58'), Jóhannssonn (76'), Björklund (85')

Gula kort: I. Khalili (35'), Toivonen (77'), A. Khalili (79')