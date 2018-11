TV: Bajrami gjorde sista framträdandet på Borås Arena: "Det var här jag hade störst framgång"

Emir Bajrami har meddelat att han lägger skorna på hyllan efter säsongen. 30-åringen, som gjort 18 A-landskamper, har spelat för bland annat Monaco och Panathinaikos. Men framför allt är han kanske mest känd för sin tid i Elfsborg. Dock har han under hela sin karriär gäckats av stora skador.

Med 20 minuter kvar i matchen mot Brommapojkarna fick han hoppa in och göra sitt sista framträdande på Borås Arena. Och när slutsignalen ljöd fick han hyllningar av publiken på Borås Arena.

- Det är en hel resa man gjort, det är klart att mina stösta framgångar var här i Elfsborg. Jag är otroligt stolt över att ha representerat den här klubben och otroligt glad över all kärlek från fansen. Det var här jag hade störst framgång, säger han till C More och fortsätter:

- Jag hoppas lämnat lite minnen efter mig, säger han till C More.

