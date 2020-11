TV: Bara en poäng för Bajen i jakten på Europa - missade flera jättelägen

Matchen var helt klart viktigast för Hammarby som jagar en plats till Europa, och innan avspark sa tränaren Stefan Billborn:

- Vi måste vinna matchen, det är jag helt övertygad om. Annars blir det svårt (att nå Europa), sa han.

Så det var egentligen i ett bra läge man mötte Malmö FF som redan säkrat guldet.

Malmö FF började matchen bäst och efter bara 40 sekunder kom matchens första chans. Anders Christiansen testade skott utanför straffområdet, bollen blockerades och hittade Arnor Traustason som också provade avslut och David Ousetd räddade.

Två minuter senare testade Christiansen skott igen. Men ingen lycka den gången heller.

Efter 14 minuter fick bortalaget frispark utanför Hammarbys straffområde. Christiansen slog in bollen i straffområdet och Mads Fenger styrde in den i eget mål.

1-0 till MFF. Då vaknade Hammarby till liv och spelade sig in i matchen.

Gustav Ludwigsson nickade tätt utanför efter inlägg från Abbe Khalili, och Alexander Kacaniklic var också nära efter ett fint inspel längs marken av Simon Sandberg.

Men skam den som ger sig. Efter 35 minuter kom 1-1.

Jeppe Andersen fick all tid i världen att lägga in bollen i straffområdet till Gustav Ludwigsson. Ludwigsson tog emot felvänd och spelade ut till vänster där Aron Johansson tog emot och smällde in 1-1 i Marko Johanssons första kryss.

ANNONS

Matchen var jämn och båda lagen skapade ett par chanser. När lagen såg ut att gå till halvtidsvila med 1-1 så ville Christiansen något helt annat.

Från 20-25 meter smällde han upp bollen i Ousteds vänstra kryss och så var det 2-1.

57 minuter in i matchen uppstod bråk på planen när Sören Rieks tog ett hårt tag i Aimar Sher - vilket gjorde att det utbröt ett stort tumult.

I den andra halvleken jagade Bajen en kvittering och det dröjde 79 minuter innan den kom.

Kacaniklic slog en djupledsboll till höger, Ludwigsson vann en löpduell mot Franz Brorsson, vände upp och sköt med vänstern. Anel Ahmedhodzic fick en svag träff när han skulle stanna eller så bort bollen, så den hamnade hos Kacaniklic som petade in 2-2.

Bajen tryckte på rejält för ett ledningsmål - men utan att lyckas.

I den 86:e minuten fick Hammarby två jättelägen att göra 3-2. Den sista chansen var bäst, men Kacaniklic missade det fins nickläget som han fick efter ett högerinlägg.

Med två matcher kvar ligger Hammarby femma och har fyra poäng upp till trean Djurgården.

- Klart det är tufft. Vi hade behövt vinna i dag, säger Alexander Kacaniklic till Dplay.

ANNONS

Startelvor:

Bajen: Ousted - Sandberg, Fällman, Fenger, Söderström, Andersen, Sher - Kacaniklic, Johannsson, A. Khalili - Ludwigson

MFF: Johansson - Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen - Innocent, Rakip - Traustason, Christiansen, Rieks - Sarr