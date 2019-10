TV: Beijmo: "Somnar med tankarna på guld"

Foto: C More.

Felix Beijmo skickade upp MFF i serieledning. Nu har han guldvittring. - Jag somnar med tankarna på guld, säger han till C More.

Förre Djurgården-backen Felix Beijmo blev i somras, efter knapp speltid under förra säsongen med Werder Bremen i Bundesliga, utlånad till Malmö FF. Det väckte i sin tur ilska bland flera supportrar till Djurgården.

Under söndagskvällen spelade Beijmo en stor roll i guldstriden, då han hoppade in och sänkte IFK Göteborg på Stadion. Malmö FF gick därmed upp i serieledning och om just Djurgården med bättre målskillnad i allsvenskan.

- Det har ingenting med någon annan klubb att göra än oss. Vi vill vinna den här serien och vi ska vinna allsvenskan. Då måste vi vinna den här matchen. Det här handlar bara om oss, bara om Malmö och bara om att jag avgör för oss, säger Beijmo till C More.

Nu siktar Beijmo på att ta hem allsvenskan.

- Det är tre matcher kvar. Vi åker till Stockholm nu när vi kommer tillbaka. Det är skönt att gå in med tre poäng till landslagsuppehållet och sedan har vi tre matcher kvar. Som jag ser det nu har vi allt i egna händer. Vi får ta det match för match, vinna alla tre och då ska vi stå här med bucklan i november.

C More: Har du guldvittring?

- Jag jobbar alltid stenhårt för att vinna guld, så det har jag väl. Jag somnar med tankarna på guld, säger han.