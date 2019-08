TV: Bergstrands ilska - svaret efter fråga om vad som värmer mest: "Att ingen av våra spelare dog"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården vann - men Kim Bergstrand är kritisk. Utöver tre poäng, så värmde det här tränaren mest: - Att ingen av våra spelare dog. Jag tycker att Elfsborg spelar fruktansvärt fult, säger han till C More.

Djurgården besegrade under måndagen Elfsborg med 1-0 på Borås Arena och gick därmed upp i serieledning i allsvenskan. Efteråt riktade Dif-tränaren Kim Bergstrand kritik mot Elfsborg för att laget, i hans tycke, spelade "fruktansvärt fult". När C More frågade tränaren vad som värmer honom mest, utöver tre poäng, svarade han så här:

- Att ingen av våra spelare dog. Jag tycker att Elfsborg spelar fruktansvärt fult, efterslängar precis hela matchen. Det är inte konstigt att de har flest varningar. I dag borde de haft rött också. Det är inte kul att se, säger han till C More.

C More: Du är riktigt irriterad?

- Nej, du frågade.

Bergstrand berättar att han hade velat se fler varningar i matchen.

- Jag tycker att han hade kunnat varna lite snabbare. När vi passar undan bollen, så kommer de med stämplingar många, många gånger. Även vår målvakt får sig en rejäl kyss, tror jag. De är tuffa, men jag tycker att domaren ska skydda spelare också.

Elfsborg hade under matchen fyra spelare som blev varnade, medan Djurgården hade två spelare som drog på sig gult kort.