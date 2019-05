TV: Bjarnason poängräddare - men stor missräkning för HIF mot jumbon

Helsingborgs IF tog under lördagskvällen emot jumbon Falkenbergs FF i ett nykomlingsmöte på Olympia i allsvenskan. Då fick Falkenberg en drömstart genom att Nsima Peter elva minuter in i matchen tryckte in 1-0 till Hallandslaget.

Men HIF skulle få utdelning för stort spelövertag och en drös halvchanser. I den 66:e spelminuten klev Markus Holgersson fram på högerkanten och slog in ett svepande inlägg in i boxen. Andri Bjarnason nådde högst och nickade in bollen intill Johan Brattbergs högra stolpe.

1-1 skulle också bli slutresultatet.

- Det är väl en match vi borde vinna, men så har det varit i många matcher på slutet. Men det blir svårt att säga så, säger HIF:s Ramus Jönsson efter matchen.

Resultatet innebär att Helsingborg klättrar förbi Sundsvall och upp på säker mark. Falkenberg ligger fortsatt sist.

Lagens startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Holgersson, Liverstam, Weberg, Eriksson - Abubakari, Landgren - Jönsson, Wanderson, Svensson - Bjarnason.

Falkenberg: Brattberg - Karlsson, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Mathisen, Englund - Pogrebnyak, Sylisufaj.

