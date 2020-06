TV: Blåvitt föll mot Elfsborg i premiären - Erlingmark utvisad efter ful stämpling

Som väntat var det jämnt och tajt inledningsvis. Det var inget fel på intensiteten under den första kvarten, men inga målchanser av värde skapades åt något håll. Första möjligheten skapades istället i 17:e minuten då IFK:s ytter Hosam Aiesh fick bollen till höger och drog iväg ett skott som gick utanför vänstra stolpen. Det dröjde tills 35:e minuten innan nästa chans dök upp och återigen var det hemmalaget som hade den. Sargon Abraham provade lyckan i straffområdet, men fick inte något riktigt tryck i skottet. Avslutet räddades utan problem av Tim Rönning. Fyra minuter senare fick Elfsborgs målfarlige kantspringare Jesper Karlsson ett läge i boxen. Med en konstspark fick han iväg ett skott som fångades av Giannis Anestis.



I 45:e minuten skulle Elfsborg sedan spräcka nollan. Sargon Abraham slarvade i passningsspelet och bollen gick sedan som på ett snöre. Jesper Karlsson hittade Per Frick. Frick spelade vidare bollen till Rasmus Alm som i sin tur serverade Frick, som distinkt dundrade in 1-0. Blåvitts försvar hängde inte med när Elfsborg körde klapp-klapp-spel.



Tio minuter in i andra halvlek fick Jesper Karlsson ett kanonläge i straffområdet, men fick inte skottet på mål. Efter 58 minuter genomförde IFK Göteborg matchens första byte. Tobias Sana bytte av Sargon Abraham. Fyra minuter därefter skrek Hosam Aiesh på straff men varnades istället för filmning. Spelet böljade fram och tillbaka. Och Jesper Karlsson fick ett nytt bra läge i 69:e minuten men inte heller denna gång lyckades Falkenbergssonen överlista Giannis Anestis. Tre minuter senare bytte Blåvitt in Noah Alexandersson i skadade André Calisirs ställe och med knappa kvarten kvar bytte Elfsborg in både Marokhy Ndione och Jacob Ondrejka. Per Frick och Rasmus Alm utgick. Med tio minuter kvar kom även oerhört rutinerade Samuel Holmén in istället för Robert Gojani.



IFK Göteborg hade förtvivlat svårt att skapa kvitteringschanser i andra halvlek och chanserna förbättrades inte när August Erlingmark visades ut efter att ha trampat på Ndione i 84:e minuten. Poya Asbaghi kastade sedan in Alexander Farnerud, som därmed gjorde debut i IFK-tröjan, och Emil Holm. Patrik Karlsson Lagemyr, som gjorde sin första allsvenska match sen korsbandsskadan i somras, och Victor Wernersson lämnade planen. Stopptiden blev så lång som sju minuter men Elfsborg, som även bytte in Denniz Hümmet istället för Simon Olsson i slutminuterna, höll undan och besegrade ett decimerat IFK Göteborg.

Se Sporten med målet från matchen och Erlingmarks utvisning i spelaren ovan.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Abraham, Karlsson Lagemyr, Aiesh - Söder.

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Strand - Gojani, Holst, Olsson - Alm, Frick, Karlsson.