TV: Blåvitt hämtade upp tvåmålsunderläge i krisderbyt – kvitterade sent efter feldömd straff

23 poäng på 20 matcher för IFK Göteborg, 18 poäng för IF Elfsborg. "El Västico" hösten 2018 var ett av de mest krisartade mötena mellan lagen på många år, där bägge behövde vinna för att ta sig bort från nedflyttningshoten.



IFK Göteborg – i sin 4-2-3-1 – kom in i matchen med stark statistik mot Elfsborg. Tolv raka utan förlust, och hade inte förlorat i Göteborg mot Elfsborg sedan 2003, under en tid när IFK Göteborgs spelare hette Håkan Mild, Magnus Erlingmark, och Mamadou Diallo.



Den här gången såg det ut som att trenden skulle brytas. IFK höll på att göra 1-0 via André Calisir, mållös i sina 106 senaste matcher, men Kevin Stuhr Ellegaard gjorde en reflexräddning av hög kvalitet.



Strax därefter tappade IFK boll på egen planhalva, Elfsborg tänkte snabbt, och Chinedu Obasi gjorde sitt första Elfsborgmål. Tio minuter senare tappade IFK åter boll högt upp, Elfsborg kontrade, och Per Frick gjorde 0-2 efter pass från Obasi.



Efter en lugn första halva av andra halvlek började det hända allt mer. IFK reducerade efter en fast situation, via Robin Söder, och några minuter senare blev det rejält med känslor efter att Jon Jönsson gjort en rörelse med sitt huvud mot Söders dito, men undvek rött kort. Strax därefter ville IFK ha straff när Samuel Holmén höll i Emil Salomonsson i straffområdet.



Istället skulle det bli straff några minuter senare. Amin Affane fälldes, men tydligt utanför straffområdet. Trots det blev det straff och Giorgij Charaisjvili kvitterade till 2-2.

- Den är klart utanför, säger C Mores Anders Andersson.

- Förvånande att han dömer straff.

Efter matchen ställde domaren Mohammed Al-Hakim upp på en intervju med C More och där la han sig platt; beslutet var fel.

- Det är inte så mycket att säga om, det är ett misstag av mig. Det är svartvitt. Det är en foul som sker utanför. Jag bedömer att den är innanför där och då. När jag tittar på den nu är den klart utanför.

- Jag har full förståelse för Elfsborgspelarnas reaktioner och tyvärr så blir det en avgörande situation för matchen, vilket är oerhört tråkigt.

IFK Göteborg: Dahlin – Salomonsson, Starfelt, Calisir, Wernersson – Oldrup Jensen, Sakor (88') – Ohlsson (70'), Karlsson Lagemyr (64'), Charaisjvili – Söder



Inhoppare: Affane (64'), Abraham (70'), Erlingmark (88')



IF Elfsborg: Stuhr Ellegaard – Holst, Jönsson, J.Nilsson, Kaib – Frick (88'), Ishizaki (70'), Holmén, S.Olsson (84'), Lundevall – Obasi



Inhoppare: Gojani (70'), Gustafsson (84'), Prodell (88')