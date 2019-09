TV: Blåvitt studsade tillbaka efter storförlusten senast

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det var hemmalaget som tog tag i matchen direkt vid avspark. Blåvitt inledde aggresivt och 1-0 kom efter tolv minuters spel signerat Lasse Vibe. Dansken löpte sig fri på Victor Wernerssons inlägg inne i boxen och kunde trycka in ledningsmålet bakom Lukas Jonsson i Sirius mål.

Blåvitt låg på för mer efter 1-0 - och det skulle komma efter halvtimmen spelad.

Wenersson serverade fint Tobias Sana med en genomskärare in i straffområdet, Sana spelade vidare snett inåt i banan där Robin Söder var på rätt plats och anfallaren kunde göra 2-0 till hemmafansens glädje på Gamla Ullevi. Det var Söders tolfte mål för säsongen.

IFK Göteborg kunde gå till pausvila med 2-0.

- Vi har pratat om att vara aggresiva hela veckan sedan Hammarby och det känns det som att vi har varit hittils, säger Söder till C More efter första halvlek.

Sirius fick kontakt direkt i andra halvlek. Sex minuter hade gått när Kebba Ceesay nådde högst på en frispark och kunde nicka in reduceringen bakom Ioannis Anestis i Blåvitts mål.

Sana hade sedan möjligheten att avgöra matchen med dryga tio minuter kvar att spela - men mittfältaren sköt över.

Sirius försökte och hade en hörna i den sista tilläggsminuten men Blåvitt höll undan och kunde ta tre viktiga poäng i kampen om Europa-platserna.

- Vi snackade om revansch efter Hammarbymatchen. Vi tar ledningen med 2-0 och sen får de in ett mål, de får energi och vi blir väldigt låga. Men det är skönt att ta med sig en seger, säger Hosam Aiesh till C More efter matchen.

I och med segern tar sig Blåvitt förbi Häcken och upp på en femteplats i tabellen.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis – Eriksson, Da Graca, Calisir, Wernersson – Aiesh, Sana, Yusuf – Abraham, Vibe, Söder

Sirius: Jonsson – Larson, Ceesay, Björkström, Björnström – Gustafsson, Saied, Busch Thor – Lundholm, Lindberg, Ståhl

