TV: Blazevic fick syna rött - då gjorde Wiland comeback efter tio månaders frånvaro

Davor Blazevic visades ut efter en kollision med KFF:s Alexander Ahl Holmström. Då gjorde Johan Wiland sensationell comeback. - Det var bara gå in att köra, säger han till C More.

Det var en stund efter paus i mötet mellan Hammarby och Kalmar FF som det blev rörigt i matchen.

Romario slog en långboll i djupled till Alexander Ahl Holmström samtidigt som Davor Blazevic sprang ut. Hammarby-målvakten kom på mellanhand och Ahl Holmström spelade bollen förbi honom, det blev en krock dem emellan. Båda blev liggandes i gräset och KFF-anfallaren var den som såg ut att ha mest ont.

Efter en stunds överläggning domarna emellan samt mellan domare och lagkaptener togs beslutet att visa ut Blazevic. Målvakten var märkbart besviken. Då fick publiken på Guldfågeln Arena bevittna en smått sensationell comeback. Johan Wiland - som varit borta med skada sedan matchen mot Brommapojkarna den 7 oktober förra året och som tog plats i matchtruppen för första gången på väldigt länge - hoppade in i stället för Imad Khalili och ersatte Blazevic. Johan Wiland började med en svettig räddning på ett skott på frispark från Romario. Kort därefter utökade Muamer Tankovic Bajens ledning till 2-0.

- Ibland ska man upp med nävarna och den här gången lyckades jag med det, säger Wiland till C More om räddning på Romarios avslut.

Efter kollisionen tvingades Kalmar FF:s Alexander Ahl Holmström utgå, Isak Magnusson kom in i hans ställe.

Kalmar FF kom dock tillbaka efter matchens stora händelse och Nils Fröling gjorde 2-1 på straff och sedan satte Henrik Löfkvist 2-2 på nick, vilket blev slutresultatet.

Johan Wiland berättade efter slutsignal att han egentligen inte tänkte så där jättemycket inför inhoppet.

- Ingenting egentligen. Det var bara gå in att köra. Jag kände inte så mycket, förutom att jag var jävligt ledsen för Davors skull. Sådant händer ju, det har hänt mig också. Det var bara att gå in och köra, säger han till C More.

Se situationen där Blazevic visas ut och Wiland hoppar in i spelaren.