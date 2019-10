TV: Blomqvist hjälte mot Kalmar - nätade för första gången på över tre år

Den 8 juli år 2016. Det var den senaste gången Andreas Blomqvist gjorde mål i allsvenskan. Då slog mittfältaren till mot Kalmar - och blev matchhjälte med matchens enda mål. - Jag tillägnar målet min tjej och mitt barn, säger han till C More efter matchen.

Efter att AIK besegrade Falkenberg och Hammarby vann mot Malmö FF stod det inför matchen mot Kalmar FF klart att IFK Norrköping inte längre skulle kunna knipa en Europa-plats. Men laget gjorde ändå jobbet mot Smålandslaget och det var en ovan målskytt som blev matchhjälte.

I den första halvleken hade båda lagen ett par hyggliga lägen, men i paus var 0-0 på resultattavlan.

- De har possession och gör oss arga. När vi väl får den vill framåt och jag tycker att vi stressar framåt och då tappar vi den, sa Sead Haksanovic till C More.

Inför den andra halvleken gjorde IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson en förändring - han bytte ut Sead Haksabanovic och satte in Kalle Holmberg. Det gav effekt. Den inbytte anfallaren fick bollen lite utanför straffområdet i den 50:e minuten och slog en delikat passning till Andreas Blomqvist. Mittfältaren kunde i sin tur ta något kliv framåt och enkelt rulla in 1-0 till IFK Norrköping. Det var ett efterlängtat mål för mittfältaren. Blomqvist, som rehabiliterat sig från två korsbandsskador under de senaste tre åren, hade inte hittat nätet sedan den 8 juli år 2016 i allsvenskan - då mot Örebro SK.

En kvart efter målet tvingades Blomqvist utgå och då fick publiken på Östgötaporten se en efterlängtad comeback. Simon Thern, som varit frånvarande i en och en halv månad delvis på grund av ångest, hoppade in.

Med Thern på planen kunde sedan IFK Norrköping hålla undan och vinna matchen med 1-0.

- Jag tycker inte vi gör en jättebra match, men vi med oss tre poäng i alla fall. Det var en jättebra passning av Kalle, som kom in, sedan var det bara lugnt och behärskat att lägga in den, säger Andreas Blomqvist till C More.

När han firade sitt mål stoppade han bollen under tröjan. Det fanns en anledning till varför Blomqvist valde just den målgesten.

- Jag fick mitt första barn för tre dagar sedan ungefär, så jag tillägnar det min tjej och mitt barn.

Resultatet innebär att IFK Norrköping är femma i allsvenskan på 53 poäng. Kalmar FF å sin sida har fortfarande inte säkrat sin allsvenska existens. Laget ligger precis ovanför kvalstrecket på 23 poäng och har tre ned till 14:e placerade Gif Sundsvall.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Lauritsen, Castegren - Krogh Gerson, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Nyman, Skrabb, Haksabanovic.

Kalmar FF: Hägg Johansson - Johansson, Löfkvist, V Elm - Aliti, Agardius, R Elm. Rafinha, Romario - Herrem, Jakobsen.