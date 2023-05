TV: BP:s succé fortsätter - hakar på i toppen

IF Brommapojkarna, som imponerat under säsongsinledningen, var under söndagen nära att få en flygande start mot Varbergs Bois hemma i Stockholm, men var inte tillräckligt kyligt, och fick i stället vänta på att få fira.

BP fick nämligen redan i den andra minuten straff efter att Oliver Stanisic gjort ner Ludvig Fritzson, och därefter klev Samuel Leach Holm fram till elvametersmarkeringen för sitt första mål i år, men då stod Bois-veteranen Stojan Lukic, 43, i vägen.

Men BP skulle få fler lägen, då Tim Waker i den 13:e minuten tog avslut utanför straffområdet och fick fira 1-0, och 13 minuter senare utökade Nikola Vasic till 2-0.

Varberg fick i andra halvlek kontakt efter ett kvitteringsmål signerat Dion Krasniqi, men kom inte närmare än så och åkte på en ny förlust. För BP var det andra raka segern, och sjätte raka matchen utan förlust i allsvenskan.

BP är på femte plats, medan Varberg är jumbo i allsvenskan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Sidklev - Calisir, Sögaard, Heggem - Jensen, Leach Holm, Fritzson, Cosic, Waker - Pettersson, Vasic.

Varberg: Lukic - Lindner, Stanisic, Zakrisson - Silverholt, Le Roux, El-Ouatki, Nogueria - Alfonsi, Eilton Júnior - Lushaku.